4 senede 2.3 milyon hektarlık alan ağaçlandırılacak

Çeşitli incelemelerde bulunmak üzere Kırşehir'e gelen Çevre ve Orman Bakanı Veysel Eroğlu, Kırşehir Valisi Lütfullah Bilgin'i makamında ziyaret etti.



Ziyarette, 2008 ile 2012 arasındaki projeleri değerlendirmek üzere bir toplantı yapacaklarını belirten Eroğlu, "Hükümetimiz göreve geldiği günden bu yana çok güzel yatırımlar yaptı.

TOKİ'nin çalışmaları, duble yollar, eğitim ve sağlık hizmetleri, ağaçlandırma çalışmaları, sulama tesisleri gibi büyük adımlar atıldı. Ancak daha yapacak çok şeylerimiz var. Kırşehir'de sulama tesislerimiz var. Ağaçlandırma çalışmalarımız sürüyor. Toplantıda bunları ele alacağız. Kırşehir her ne kadar ağaçlandırmada fakir olsa da, bu konuda gereken çalışmaları yapacağız. 2008 yılını bildiğiniz gibi Milli Ağaçlandırma Seferberliği başlangıç yılı ilan ettik. 2012 yılı sonuna kadar 2.3 milyon hektarlık bir alanı ağaçlandırmış olacağız. Tabi bundan Kırşehir de nasibini alacaktır. Kırşehir'de de 13 bin hektarlık bir alanı ağaçlandıracağız. Bunun dışında okullar, yol kenarları, ibadethaneler, kışlaların etraflarını ağaçlandırmak için çeşitli kurumlarla protokoller imzaladık." şeklinde konuştu.