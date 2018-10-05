4 şehit Batman'dan memleketlerine uğurlandı

Arif ARSLAN/BATMAN, (DHA)- BATMAN\'ın Gercüş ilçesinde dün operasyona giden askeri aracın geçişi sırasında yola tuzaklanan el yapımı patlayıcının teröristler tarafından infilak ettirilmesi sonucu şehit olan 8 askerden 4\'ünün cenazesi bugün sabah saatlerinde düzenlenen uğurlama töreni ile toprağa verilmek üzere memleketlerine gönderildi.

Batman\'daki Hava Üs Komutanlığı\'ndaki basına kapalı olarak düzenlenen cenaze uğurlama törenine, Batman Milletvekili Ziver Özdemir, Batman Valisi Ahmet Deniz, Siirt Valisi Ali Fuat Atik, Jandarma Genel Komutanı Orgeneral Arif Çetin, Jandarma Genel Komutanlığı Asayiş Başkanı Tümgeneral Fuat Güney, Garnizon Komutanı Hava Tuğgeneral Coşkun Uçarcılar, Bitlis Jandarma Bölge Komutanı Tuğgeneral Recep Yalçınkaya, Belediye Başkan Vekili Ertuğ Şevket Aksoy, Cumhuriyet Başsavcısı Mustafa Dede, hakim ve savcılar, Vali Yardımcıları, Kaymakamlar, kamu kurum yöneticileri, askeri erkan, şehitlerin silah arkadaşları ve çok sayıda vatandaş katıldı.

Şehit naaşlarının katafalka konulmasıyla başlayan törende, saygı duruşunun ardından şehitlerin özgeçmişi okundu. İl Jandarma Komutan Yardımcısı Albay Hamit Bal\'ın yaptığı konuşmanın ardından, şehitler için dua okundu. Daha sonra da şehit uzman çavuşlar, Ömer Ulus Yiğit İzmir\'e, Yahya Şen Kırıkkale\'ye, Uğur Göksu Samsun\'a ve Süleyman Aydın\'ın cenazesi ise Isparta\'ya uğurlandı.

Dün akşam, şehit askerler Özgürcan İnce Ankara\'ya, Neşet Gök Eskişehir\'e, Ali Hekim Antalya\'ya ve Muhammet Salih Akyüz\'ün cezanesi toprağa verilmek üzere Trabzon\'a gönderilmişti.

Saldırının yaşandığı bölgede, kaçan teröristlerin yakalanması için 2 gündür havadan ve karadan başlatılan operasyonlar sürüüyor. Sarp dağlık bölge olan Mardin, Siirt ve Batman kırsal alanında havadan İHA ve SİHA ile yer yer de drone ile bölge didik didik aranıyor.

Saldırıda yaralanan bir askerin ise tedavisinin ise sürdüğü belirtildi.



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