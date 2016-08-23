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Kültür-Sanat

4 şehir, 4 film: Shakespeare yaşıyor

1 gün sürecek programlara katılım ücretsiz olacak ancak kapasiteyle sınırlı olarak gerçekleşecek

23 Ağustos 2016 18:04

Başka Sinema ve British Council işbirliğiyle ölümünün 400'üncü yılında Shakespeare filmleri 8 Eylül’de Türkiye'deki izleyicilerle buluşuyor.

Sanatatak'ın haberine göre, ölümünün 400'üncü yıldönümünde William Shakespeare’in eserlerini kutlayan dünya çapındaki etkinlik programı Shakespeare Lives / Shakespeare Yaşıyor kapsamında 4 şehirde yapılacak gösterimler British Council iş birliğiyle ve Başka Sinema ev sahipliğinde İstanbul, Bursa, Eskişehir ve İzmir’de gerçekleşecek.

Kenneth Branagh’ın yönettiği ve başrolünde oynadığı, Emma Thompson, Keanu Reeves gibi yıldız kadrosuyla öne çıkan 1993 yapımı Much ado About Nothing / Kuru Gürültü; Ian McKellen’ın III. Richard’a hayat verdiği Richard Loncraine’in 1995 yapımı uyarlaması III. Richard; Michael Fassbender’in Shakespeare’in ölümsüz karakterine bambaşka bir yorum kattığı 2015’in en çok ses getiren yapımlarından Macbeth; Manchester Royal Exchange Tiyatrosu’ndaki büyük ses getiren ve kapalı gişe oynayan, Hamlet’in benzersiz bir performans örneği olan Maxine Peake’ten Hamlet programda yer alacak.

1 gün sürecek programlara katılım ücretsiz olacak ancak kapasiteyle sınırlı olarak gerçekleşecek.

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