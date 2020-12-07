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4 sağlık çalışanı daha Covid-19 nedeniyle hayatını kaybetti

TTB, kasım ayında 63 sağlık çalışanının yaşamını yitirdiğini duyurmuştu

07 Aralık 2020 18:29

Türk Tabipleri Birliği (TTB), Aydın, İstanbul, Manisa ve Hatay’da görev yapan 4 sağlık çalışanının Koronavirüs sebebiyle hayatını kaybettiğini açıkladı.

Türk Tabipleri Birliği (TTB); Aydın’ın Nazilli ilçesinde çalışan 64 yaşındaki Eczacı Rıdvan Mutlu'nun, İstanbul’da özel bir hastanede çalışan Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Uzmanı Dr. Mustafa Kartal'ın, Manisa Akhisar Mustafa Kirazoğlu Devlet Hastanesi Acil Servisi’nde görev yapan Mücahip Etil'in ve Hatay’da özel bir hastanede çalışan Hemşire Fikriye Çakmak'ın Covid-19 nedeniyle hayatını kaybettiğini duyurdu.

Sosyal medya hesabından açıklama yapan TTB, vefat eden sağlık çalışanlarının ailesine ve tüm sağlık camiasına başsağlığı diledi.

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