4 sağlık çalışanı daha Covid-19 nedeniyle hayatını kaybetti

Türk Tabipleri Birliği (TTB); Aydın’ın Nazilli ilçesinde çalışan 64 yaşındaki Eczacı Rıdvan Mutlu'nun, İstanbul’da özel bir hastanede çalışan Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Uzmanı Dr. Mustafa Kartal'ın, Manisa Akhisar Mustafa Kirazoğlu Devlet Hastanesi Acil Servisi’nde görev yapan Mücahip Etil'in ve Hatay’da özel bir hastanede çalışan Hemşire Fikriye Çakmak'ın Covid-19 nedeniyle hayatını kaybettiğini duyurdu.

Sosyal medya hesabından açıklama yapan TTB, vefat eden sağlık çalışanlarının ailesine ve tüm sağlık camiasına başsağlığı diledi.

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