4 saat arayla ölen çift, yan yana toprağa verildi

Ayhan ACAR/BARTIN, (DHA)- BARTIN\'da, 4 saat arayla hayatını kaybeden Hasan Canbaz (85) ile eşi Hatice Canbaz (86), gözyaşları arasında son yolculuklarına uğurlandı.

Hasan Canbaz , akciğerlerindeki rahatsızlık nedeniyle tedavi gördüğü Bartın Devlet Hastanesi\'nde dün akşam saatlerinde hayatını kaybetti. Eşi gibi nefes darlığı çeken ve Zonguldak\'ın Ereğli ilçesinde özel hastanede tedavi gören Hatice Canbaz, Bartın\'a bağlı Muratbey köyüne getirildi. Eşinin ölüm haberini alan Hatice Canbaz eve getirildikten yaklaşık 2 saat sonra hayatını kaybetti. Yaşlı çiftin cenazesi bugün köydeki evlerinin önünde okunan duaların ardından Muratbey Köyü Camii\'ne getirildi. Aile üyeleri burada taziyeleri kabul ederken, gözyaşlarına boğuldu. Yaşlı çift, öğle namazına müteakip kılınan namazının ardından köy mezarlığında toprağa verildi.

FOTOĞRAFLI