4 parti ortak komisyon kurdu, başkanlık divanı AKP'lilerden oluştu

TBMM Genel Kurulu’nun 4 Mayıs 2017 oturumunda AKP, CHP, MHP ve HDP’nin ortak önergeleriyle kabul edilmesiyle kurulan Çölyak Araştırma Komisyonu’nun karar mekanizmasını oluşturan Başkanlık Divanı sadece AKP’li üyelerden oluştu.

Görev dağılımının belirlendiği ilk toplantıda, komisyonun başkanı AKP Kayseri Milletvekili İsmail Tamer seçildi. Tokat Milletvekili Celil Göçer başkanvekili, İstanbul Milletvekili Durmuş Ali Sarıkaya komisyon sözcüsü, katip üye ise Bursa Milletvekili Bennur Karaburun getirildi. Böylelikle muhalefete yönetim kademesinde yer verilmemiş oldu.

AKP’nin tutumuna CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel’den Genel Kurul oturumunda, “Komisyonun Başkanlık Divanındaki 4 temsil makamının 4'ünü de çoğunluk oyuyla yine Adalet ve Kalkınma Partisi aldı. Bunu darbede yaptılar, bütün her şeyde yaptılar ama artık bu kadar insani bir meselede” sözleriyle eleştirdi.

Özel’in Genel Kurul’daki eleştirisi şöyle:

ÖZGÜR ÖZEL (Manisa) - Çölyak hastalarının sorunlarını dile getirdik yıllarca, Meclis, örnek, eşine az rastladığımız bir örnekle bir komisyon kurdu. Komisyonun amacı, çölyak hastalarının dertlerini dinleyeceğiz, çözüm bekleyen sorunları için ortaklaşacağız ve derde deva olacağız.

Bu Komisyon, dün yapılan seçimden sonra, saat dörtte, zatıalinizin duyurduğu çağrıya uyarak gitti, başkan seçecek, başkan yardımcısı seçecek, sözcü seçecek. Komisyonun Başkanlık Divanındaki 4 temsil makamının 4'ünü de çoğunluk oyuyla yine Adalet ve Kalkınma Partisi aldı. Bunu darbede yaptılar, bütün her şeyde yaptılar ama artık bu kadar insani bir meselede…

Üyeler kimler?

“Çölyak Hastalığının Teşhis Aşamasının, Sebeplerinin, Sonuçlarının ve Bu Hastalığa Maruz Kalanlara Sağlanabilecek Yardımların Araştırılarak Alınması Gereken Önlemlerin Belirlenmesi Amacıyla Kurulan Meclis Araştırması Komisyonu “nun CHP, MHP ve HDP’li üyeleri şöyle:

CHP (4)

Erkan Aydın(Bursa), Ceyhun İrgil(Bursa),Gaye Usluer (Eskişehir),Aytuğ Atıcı(Mersin)

HDP (1)

Behçet Yıldırım (Adıyaman)

MHP (1)

Ahmet Selim Yurdakul (Antalya)

Çölyak nedir?

Çölyak Hastalığı ince bağırsağın, GLUTEN adlı proteine karşı ömür boyu süren ve kronikleşen alerjisi, hassasiyetidir. Buğday, Arpa, Çavdar ve Yulaf gibi tahıllar GLUTEN içerir.

Alınan gıda, ince bağırsakta bileşenlerine ayrıştırılıp bağırsak mukozası üzerinden kana karışır. Vücudumuzun yeterince gıda alabilmesi, ince bağırsakta çok sayıda bulunan ve VİLLUS çıkıntıları olarak adlandırılan kıvrımlar tarafından sağlanır. Çölyak Hastaları glutenli yiyecekler tükettiklerinde bağırsak mukozasında alerji nedeniyle villus çıkıntıları ve kıvrımları tahrip olarak azalır ve küçülürler. Böylece bağırsak yüzölçümü gittikçe azalır ve alınan gıdalar emilemez hale gelir. Sonuçta beslenme yetersizliği, arkasından da hastalık belirtileri ortaya çıkar.