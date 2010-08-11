-4 PARTİ İÇİN PROPAGANDA SIRALARI BELİRLENDİ ANKARA (A.A) - 11.08.2010 - Yüksek Seçim Kurulu (YSK) Başkanı Ali Em, partilerin TRT'de referanduma ilişkin yapacakları propaganda konuşmaları için kuraların çekildiğini ve sıraların belirlendiğini bildirdi. Em, konuyla ilgili kararın yazılmasının ardından partilerin bilgilendirileceğini söyledi. Ali Em, YSK'dan çıkışında gazetecilerin sorularını yanıtladı. Partilerin TRT'de yapacağı propaganda konuşmasına ilişkin kuraların çekildiğini belirten Em, ''TBMM'de grubu bulunan 4 parti için propaganda sıraları belirlendi. Karar yazıldıktan sonra partileri bilgilendireceğiz'' dedi. Bir gazetecinin, ''Sandıklarda 'tercih' mührü mü, 'evet' mührü mü kullanılacak?'' sorusuna Em, ''Genelgede 'evet' veya 'tercih' mührü kullanılacak diye ibare var. İlgili genelgeyi il ve ilçe seçim kurullarına gönderdik. Buna göre o bölgede hangi mühür fazlaysa o kullanılacak, eksik olursa diğerinden tamamlanacak'' yanıtını verdi. Ali Em, bir başka soru üzerine de gümrük kapılarında dün itibariyle 32 bin oy kullanıldığını söyledi.