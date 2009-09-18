'4 parça Kürdistan'da Kürtler, baskı görüyor'

Irak'ın Erbil kentinde bulunan DTP Genel Başkanı Ahmet Türk, Türkiye'de yaşanan Kürt sorununu diyalogla çözmek istediklerini söyledi. Türk, “Bizim amacımız halkların kardeşliği temelinde bir çözümdür.



Kürtlerin üzerindeki baskılar ancak demokrasi ile çözülür. Avrupa Birliği bir birliktir. Neden Ortadoğu halkları arasında da bir birlik oluşmasın ve birbirlerini tanımasınlar. 4 parça Kürdistan'da Kürtler zorluk içinde ve baskı görüyor. Bu baskılar kalkmalıdır ve bu baskılar da demokrasi ile kalkar” dedi.

Türkiye’deki Kürt açılımına ilişkin görüşmelerde bulunmak üzere Irak’ta bulunan DTP heyeti Süleymaniye’den sonra Erbil’e geçti. DTP Genel Başkanı Ahmet Türk başkanlığındaki DTP heyeti, yeni göreve başlayan yerel Kürdistan Parlamentosu Başkanı Kemal Kerküki’yi parlamento binasında ziyaret etti. Kemal Kerküki’yi kutlayan Ahmet Türk, “Kürdistan bölge yönetimi demokrasi alanında önemli gelişmeler elde etti. Ortadoğu halkları da, Kürtler de istemlerini demokraside görüyor ve yönünü demokrasiye çevirmiştir” dedi. Kemal Kerküki, Kürtlerin nerede olursa olsun sorunlarını barışçıl yollarla çözmekten yana olduğunu dile getirip, “Biz de insanız. Zaman zaman kendimizi savunmak için bazen zorunlu olarak silahlı mücadeleye başvurmak zorunda kalıyoruz. 1960’lı yıllarda biz de bu yola başvurmak zorunda kaldık. Ancak gelinen aşamada herkesin diyalogla sorunlarını çözmesi gerekiyor” dedi.

Baydemir'in sözünü hatırlattı

Kemal Kerkuki, konuşurken yanında oturan Diyarbakır Büyükşehir Belediye Başkanın Osman Baydemir’i işaret ederek 1 Eylül’de Diyarbakır’da yaptığı konuşmayı tekrarladı. Kerküki, Baydemir’in “Ben bir Kürt evladı olarak çıkıp derim ki askere sıkılan kurşun bundan böyle bana sıkılsın” sözlerini söyledikten sonra, “Herkes bu sözü söyleyebilmeli. Türklerin de artık bu şekilde düşünmesi gerekiyor. Türkiye’de baskıların demokrasi ile samimi bir şekilde ortadan kaldırılması gerekiyor. Bu yara tamamen kapanmalıdır. Yaranın üzeri sadece kapatılırsa altı tekrar iltihap tutmaya devam eder. Kürdistan Parlamentosu’nda demokrasi vardır. Bizim Parlamentomuzda bir Türkmen vekil Türkçe konuştu, konuşmasını ise Parlamento eski başkanı Adnan Müfti tercüme etti. Hakiki demokrasi olduğunda herkes kendini özgürce ifade eder. Türkiye’deki Kürt sorunu Türkiye’nin iç sorunudur” dedi.

Ahmet Türk'ten tercümana uyarı

Görüşme sırasında Kemal Kerkuki’nin yanında oturan ve konuşmalarını Türkçe’ye çevirerek aktaran tercümanın sürekli kendisine dönüp aktarması Ahmet Türk, “Bana dönüp konuşma. Ben Kürtçe iyi biliyor ve anlıyorum. Siz diğer milletvekili arkadaşlara dönerek konuşun” deyince, gülüşmelere neden oldu.

Kemal Kerküki’den sonra söz alan DTP Genel Başkanı Ahmet Türk, kendilerinin de Türkiye’nin sorunlarının demokrasi ile çözülmesinden yana olduklarını belirterek, “Kürtler arasında ortak bir fikir olması önemlidir. Dönem diyalog dönemidir. Silahlı mücadele dönemi değildir. Türkiye’de yaşanan Kürt sorununu biz diyalogla çözmek istiyoruz. Bizim amacımız halkların kardeşliği temelinde bir çözümdür. Kürtlerin üzerindeki baskılar ancak demokrasi ile çözülür. Avrupa Birliği bir birliktir. Neden Ortadoğu halkları arasında da bir birlik oluşmasın ve birbirlerini tanımasınlar. 4 parça Kürdistan’da Kürtler zorluk içinde ve baskı görüyor. Bu baskılar kalkmalıdır ve bu baskılar da demokrasi ile kalkar. Herkes kendini demokrasi ile ifade eder” dedi.

Diyarbakır Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Baydemir’in yanında getirdiği ve Diyarbakır tarihini anlatan bir kitabı, Ahmet Türk, Kerküki’ye hediye etti.

Türk: Kürt sorununun uluslararası boyutu da var

Görüşmeden sonra Kemal Kerküki ile birlikte gazetecilerin sorularını yanıtlayan DTP Genel Başkanı Ahmet Türk, Kürt bölgesinde kendilerine gösterilen ilgiden dolayı teşekkür etti. Türk, şunları söyledi:

“Kürt sorununun barışçıl yöntemlerle çözülmesi konusunda burada bize gösterilen ilgiden dolayı teşekkür ederiz. Buradan da Türkiye’deki Kürt sorunun çözümü konusundaki tartışmaları yakından izliyorlar. Bu sürecin barışa evrilmesi konusunda onlarda büyük bir destek veriliyor ve çaba sarfediliyor. Bu sorun bir Türkiye sorunudur. Ama Kürt sorunu sadece Türklerin ve Kürtlerin değil, Ortadoğu’nun sorunudur ve uluslararası boyutu da vardır. Bu nedenle 30 yıldan beri yaşanan acıların son bulması ve halkların sevgiyle birbiriyle kucaklaşmasıyla ilgili ortamın yaratılmasını herkesten istiyoruz. Bu çaba barış ve demokrasi içindir. Bu çabaların daha güçlü ve yoğun bir şekilde barışa yönelmesi için biz bugün burdayız, yarın ise Avrupada'yız. Biz bunu tarihi bir fırsat olarak görüyoruz. 30 yıldır yaşanan acıların sona ermesi konusunda herkesin hassasiyetle davranması gerekiyor. Bu vicdan adına, insanlık adına bir taleptir. Bu sürecin barışa evrilmesi için elimizden geleni yapacağız. Bugün yıllardan beri Türkiye’nin bütünlüğünü sağlayan ve Türk halkıyla birlikte yaşayan Kürtlerin de dili ve kimliği ve hakları olduğunun unutulmaması gerekiyor. Biz bu demokratik çözüm projesinin üzerinde yoğunlaşacağız. İçinde ne olduğunu tartışacağız. Bu projenin makul bir proje olması gerekiyor.”

Kürdistan haritası

Ahmet Türk başkanlığındaki DTP heyeti, temaslarının ardından parlamento binasının önünde ‘Kürdistan Parlamentosu’ yazılı tabelanın altında gazetecilerin isteği üzerine hatıra fotoğrafı çektirdi.