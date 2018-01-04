4 Ocak Perşembe DHA Spor Gündemi

ARA TRANSFER DÖNEMİ BAŞLIYOR

Futbolda 4 hafta sürecek ara transfer olarak adlandırılan ikinci transfer ve tescil dönemi bugün başlayacak. Bu dönem 31 Ocak Çarşamba günü sona erecek.

CENK TOSUN, TÜRKİYE ADINA REKOR BONSERVİS BEDELİ İLE EVERTON\'DA

Dün akşam saatlerinde Londra\'ya giden Beşiktaş Kulübü Başkanı Fikret Orman ile bir araya gelen Everton Kulübü yöneticileri Cenk Tosun için daha önce verdikleri 25 milyon poundluk bonservis bedeli teklifini 27 milyon pounda yükseltince taraflar anlaşmaya vardı.

BEŞİKTAŞ

11:00 Siyah-beyazlı ekip çalışmalarını basına açık sürdürecek

13:00 Teknik Direktör Şenol Güneş, basın toplantısı düzenleyecek.

BURSASPOR

16:00 Yeşil-beyazlı ekip, Antalya kampının ilk idmanını gerçekleştirecek.

ANTALYASPOR

17.00 Hamza Hamzaoğlu için imza töreni ve basın toplantısı düzenlenecek

TRABZONSPOR

18:00 Bordo-mavili ekip, Antalya kampında çalışmalara başlayacak

DEMİR GRUP SİVASSPOR

15:00 Demir Grup Sivasspor kafilesi, ikinci yarı hazırlıklarına başlayacak.

MEDİPOL BAŞAKŞEHİR

17:00 Medipol Başakşehir, ikinci yarı hazırlıklarına start verecek.

Öte yandan Sivasspor, Akhisar, Kardemir Karabükpor, Aytemiz Alanyaspor, Göztepe, Atiker Konyaspor, Evkur Yeni Malatyaspor ve Gençlerbirliği yeni sezon hazırlıklarını sürdürecek, Kayserispor da Belek\'te kamp için toplanmaya başlayacak.

2017-2018 SEZONU MHK KIŞ SEMİNERİ

11:00 MHK Danışmanı ve FIFA Video Yardımcı Hakem Danışmanı Roberto Rosetti, İtalya\'da bu sezon uygulaması başlatılan Video Yardımcı Hakem (VAR) sistemiyle ilgili sunum yapacak.

FIFA KOKARTLARI TAKILACAK

12:00 FIFA kokartı takacak hakemler için tören düzenlenecek.

15.30 Ayrıca Süper Lig Hakemleri ve Yardımcı Hakemleri için FIFA Atletik Testi uygulanacak. (Akdeniz Üniversitesi Atletizm Sahası)

PFDK ve Tahkim Kurulu kararları açıklanacak.

BASKETBOL

- Avrupa Ligi -

22:15 Panathinaikos - Anadolu Efes

- Kadınlar Avrupa Kupası -

16:30 Enisey - Hatay BŞB

18:30 Mersin BŞB - TTT Riga

VOLEYBOL

- U18 Erkekler Avrupa Şampiyonası 2. Raund

21:00 Türkiye - Macaristan