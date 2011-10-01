-4 muvazzaf asker yeniden Malatya Adliyesi'nde MALATYA (A.A) - 01.10.2011 - Eski BBP Genel Başkanı Muhsin Yazıcıoğlu ile 5 kişinin hayatını kaybettiği helikopter kazasına ilişkin yürütülen soruşturma kapsamında daha önce savcılıkta ifadeleri alınan 4 muvazzaf asker, yeniden Malatya Adliyesi'ne getirildi. Malatya Merkez Komutanlığı'nda gözaltında bulunan muvazzaf askerlerden 4'ü, askeri araçla getirildikleri Malatya Adliye Sarayı'nda hakim ve savcıların kullandığı kapıdan içeri alındı. Muvazzaf askerlerin ifadeleri Özel Yetkili Savcı Şeref Gürkan tarafından alınıyor. Öte yandan, Ulaştırma Bakanlığı Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü'nde yapılan incelemelerin ardından gözaltına alınan bir kişinin de savcılık sorgusunun ardından serbest bırakıldığı öğrenildi. Malatya Özel Yetkili Cumhuriyet Savcısının talimatıyla 5 kentte başlatılan operasyon kapsamında, 11'i muvazzaf asker toplam 16 kişi gözaltına alınmıştı.