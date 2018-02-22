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"4. Murat dönemindeki yasaklarla teknolojiyle mücadele ediyoruz"

RTÜK'ün internet denetimini sağlayan düzenleme Meclis Plan ve Bütçe Komisyonu'nda kabul edildi

22 Şubat 2018 13:26

İnternet yayınlarına Radyo Televizyon Üst Kurulu'nun (RTÜK) internet üzerindeki yayınlarda denetim hakkına sahip olmasını sağlayan düzenleme Meclis Plan ve Bütçe Komisyonu’nda kabul edildi. CHP İstanbul Milletvekili Mehmet Bekaroğlu, “Teknoloji akıp gidiyor, biz 4. Murat dönemindeki yasaklarla teknolojiyle mücadele ediyoruz” eleştirisinde bulundu.

Adnan Oktar'ın A9 kanalında yaptığı yayınlar sonrasında tartışılmaya başlanan düzenleme, Meclis Genel Kurulu'nda görüşülecek. Maliye Bakanı Naci Ağbal, komisyon üyelerinden gelen eleştirilerle ilgili olarak, “Genel Kurul aşamasından önce değerlendirelim” yanıtını verdi.

"Anayasa'ya aykırı"

Tasarıyla ilgili yapılan görüşmelerde, CHP İzmir Milletvekili Zekeriya Temizel, “Bu şekilde sınırlamaların ölçülülük ilkesine uygun olması lazım. Anayasaya tamamen aykırı olan inanılmaz bir takım düzenlemeler yapıyorsunuz” derken, CHP İstanbul Milletvekili Mehmet Bekaroğlu, “Teknoloji akıp gidiyor, biz 4. Murat dönemindeki yasaklarla teknolojiyle mücadele ediyoruz” diye konuştu.

"Kısıtlamak istemiyoruz"

Maliye Bakanı Ağbal ise, vekillerden sonra yaptığı açıklamada “Söylediğiniz endişeleri giderecek ne var, bakalım. İyileştirilebilecek alanlar varsa iyileştirelim. Yayıncılığın kısıtlanması gibi bir anlayışımız yok. Kurallı, kaideli bir piyasa faaliyeti varsa, herkes aynı kurallara tabii olmalı diyoruz” ifadelerini kullandı.

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