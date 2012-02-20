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4 MİT'çi hakkında yakalama kararı kaldırıldı

İstanbul özel yetkili cumhuriyet savcılığı 4 MİT'çi için verilen yakalama kararını kaldırdı.

20 Şubat 2012 12:22

 

 
T24 - Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT) mensupları veya bazı kamu görevlileri hakkındaki ceza soruşturmalarında "Başbakan izni" şartını yeniden düzenleyen kanunun Resmi Gazete'de yayımlanmasının ardından, Özel Yetkili Cumhuriyet Savcılığı, CMK'nun 103/2 maddesi gereğince 4 MİT'çi hakkındaki yakalama kararını kaldırdı. MİT Müsteşarı Hakan Fidan'ın ifadeye çağrılma kararı da geri alındı. Devlet İstihbarat Hizmetleri ve Milli İstihbarat Teşkilatı Kanunu'nda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun'un Resmi Gazete'de yayımlanmasının ardından Özel Yetkili Cumhuriyet Savcılığı yakalama kararını geri aldı.
 
Eski MİT Müsteşarı Emre Taner, eski MİT Müsteşar Yardımcısı Afet Güneş ile iki MİT personeli hakkındaki soruşturma dosyası yeni yasa gereği, soruşturma izni talebi ile Başbakanlığa gönderilecek. İzin çıkmaz ise soruşturma sona erecek.
 
KCK soruşturmasında ifadeye çağrılan eski MİT yöneticileri Emre Taner ve Afet Güneş'in de aralarında bulunduğu 4 MİT görevlisi için 10 Şubat’ta yakalama emri çıkarılmıştı. MİT Müsteşarı Hakan Fidan'ın ifadesinin alınması için ise Ankara Cumhuriyet Savcılığı’na talimat yazısı yazılmıştı.
 
 
 

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