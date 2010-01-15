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Kültür-Sanat

4 milyonluk ‘Mahpeyker’

2010 İstanbul Kültür Başkenti’nin filmi “Mahpeyker”in çekimleri için geri sayım başladı.

15 Ocak 2010 02:00

T24 - 16 Ocakta'ta Haliç Kongre Merkezi’nde düzenlenecek resmi törenle etkinlerine start verecek olan 2010 İstanbul Kültür Başkenti’nin filmi “Mahpeyker”in çekimleri için geri sayım başladı. “Kösem Sultan”ın entrikalarla dolu hayatını konu alan filmin bütçesinin 4 milyon TL olduğu açıklandı.


İstanbul 2010 Kültür Başkenti Ajansı’nın filme 3 milyon TL bütçe ayırdığını belirten yapım şirketi TFT Film’in ortağı Ayfer Özgürel, “Ajans filme 3 milyon veriyor, 1 milyon TL de biz veriyoruz. Ancak sponsorların desteğiyle bütçe daha da artabilir” dedi. Filmde Kösem Sultan’ın 20’li yaşlardaki halini geçen yıl Altın Portakal’da “En İyi Yardımcı Kadın Oyuncu Ödülü” kazanan Damla Sönmez, 60’lı yaşlardaki halini de usta oyuncu Selda Alkor canlandıracak. Tarkan ve Cem Özel kardeşlerin yöneteceği filmde üç boyutlu animasyon teknikleri de kullanılacak. Filmin 1 Mayıs 2010’da gösterilmesi planlanıyor.

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