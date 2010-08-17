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4 milyon TL'yi kazandığında böyle olacağını tahmin etmiyordu

Callie Rogers, 16 yaşındayken lotodan 1 milyon 900 bin sterlin (4 milyon 500 bin lira) kazanmıştı...

17 Ağustos 2010 03:00

T24 - Callie Rogers, 16 yaşındayken lotodan 1 milyon 900 bin sterlin (4 milyon 500 bin lira) kazanmıştı şimdi ise elinde nerdeyse hiçbir şey kalmadı.

Lotoyu kazandığı dönemden önce okulu bırakmış, fakir bir aileden gelen bir genç kızdı. Gençler için bakımevinde kalıyordu. Bir mağazada çalışıyordu ve saatte 3.6 sterlin (8.5 lira) kazanıyordu.



Şimdi 22 yaşında olan Callie'nin aniden sahip olduğu servetten geriye sadece 100 bin sterlini kaldı. Uyuşturucu bağımlısı oldu, üç kez intihara teşebbüs etti.

Callie, "Birkaç ay öncesine dek kendimden nefret ediyordum, uyuşturucu kullanıyordum. Artık yaşamak istemiyordum. Ama şimdi bir sevgilim var ve nihayet istediğim gibi bir kadın oluyorum. Bu ancak servetimin büyük bölümünü harcadıktan sonra gerçekleşebildi ve nihayet mutluyum" diyor.

Ailesi için dört ev, lüks otomobiller ve pahalı giysiler aldı. Sabahlara kadar süren partiler verdi, silikon taktırdı.

15 gün sonra işsiz Nicky Lawson ile tanıştı. Bir oğlu ve bir kızı oldu. Ancak ilişkisi sırasında kokaine 250 bin sterlin harcadı. Depresyona girdi, birkaç kez intihara teşebbüs etti. Çocuklarının velayetini kaybetti.

Callie, Closer dergisinde yer alan hikayesinde şimdi çocuklarını geri almak için mücadele ettiğini ve geçmiş yaşamına sünger çekeceğini söylüyor. Sevgilisinin hep hayalini kurduğu düzenli ve huzurlu bir hayatı kendisine sağladığını söylüyor ve üniversiteye gitmek istiyor. Danışman olmak istediğini belirten Callie, "Yaşadıklarımdan sonra birçok konuda verecek çok tavsiyem var" diyor.



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