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4 milyon TL ödülle aranan terörist öldürüldü

ANKARA (DHA) - İçişleri Bakanlığı, 4 milyon TL ödülle Kırmızı Kategoride aranan Cuma Mardin Kod adlı Mehmet Sait Sürer etkisiz hale getirildiğini duyurdu

04 Ekim 2018 14:42

ANKARA (DHA) - İçişleri Bakanlığı, 4 milyon TL ödülle Kırmızı Kategoride aranan Cuma Mardin Kod adlı Mehmet Sait Sürer etkisiz hale getirildiğini duyurdu.

Açıklamada şöyle denildi: \"06.09.2018 tarihinde Mardin/Nusaybin/Talliağılları mevkiinde Mardin İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince tespit edilen ve  hava destekli operasyonla etkisiz hale getirilen 2 teröristen birinin \"Terörden Arananlar Listesi\"nde  \"Kırmızı Kategoride\" yer alan sözde Mardin Eyalet sorumlusu Cuma Mardin kod adlı Mehmet Sait Sürer olduğu tespit edilmiştir.\"

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ
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Öldürülen teröristin fotoğrafı

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