4 milyon TL ödülle aranan terörist etkisiz hale getirildi (2)

KANDİL İLE TELSİZLE KONUŞTU, YERİNİ ISIYA DUYARLI İHA TESPİT ETTİ

İçişleri Bakanlığı tarafından bugün etkisiz hale getirildiği belirtilen PKK terör örgütü yöneticilerinden, \'Çetin Kombat\' kod adlı Musa Çetiner\'in 30 Temmuz\'da Pülümür\'de düzenlenen operasyonda öldürüldüğü ortaya çıktı. 1990 yılından beri örgütün dağ kadrosunda bulunan ve uzun yıllar Suriye\'de Bekaa Vadisi\'ndeyken PKK terör örgütü elebaşı Abdullah Öcalan\'ın yanında kaldığı için sırlarını bilen birkaç kişiden biri olduğu belirtilen Çetiner\'in, 15 Temmuz darbe girişiminin yaşandığı gece 2 ton patlayıcı yüklü kamyoneti Nazimiye ilçesi Kıl Köyü jandarma karakolu nizamiyesinde patlattığı belirtildi.

İçişleri Bakanlığı\'nın aranan teröristler listesinin kırmızı kategorisinde yer alan ve bugün etkisiz hale getirildiği belirtilen PKK terör örgütünün sözde Dersim saha komutanı, \'Çetin Kombat\' kod adlı Musa Çetiner\'in etkisiz hale getirildiği operasyon ile ilgili detaylar ortaya çıktı. PKK\'lı Çetiner\'in, 30 Temmuz günü sabah saat 10.00 sularında \'Munzur\' telsiz kodu ile örgütün Kandil\'de bulunan ve \'Roj\' telsiz kodunu kullanan \'Baver Dersim\' kod adlı Süleyman Şahin ile telsiz görüşmesi yaptığı ve yaklaşık 10 dakika süren, şifreli kelimeler kullanılarak yapılan telsiz görüşmesinin Jandarma Genel Komutanlığı, Genelkurmay Başkanlığı ve MİT tarafından deşifre edildiği belirtildi. Teknik takip ile telsiz görüşmesinin yapıldığı noktanın koordinatları tespit edilmesi ile o sırada Tunceli kırsal alanında keşif görevi yapan ve Pülümür Vadisi\'nde olan bir İnsansız Hava Aracı (İHA) söz konusu bölgeye yönlendirildi.

YER DEĞİŞTİRDİ

Telsiz görüşmesi biter bitmez yerinin tespit edileceğini tahmin eden PKK\'lı Musa Çetiner\'in yanındaki 9 terörist ile birlikte ormanlık alanda yer değiştirmek için hareketlenerek yaklaşık 3 saatlik yürüyüş ile Pülümür Vadisi içinden ormanlık alanı kullanarak Pülümür ilçesinin başka bir bölgesine gitti. Yaya olarak sık ormanlık alan içinde gizlenmeye çalışan Çetiner ve grubu, Akdik köyü söğütlü mezrası yakınlarındaki ormanlık alanda gizlenerek, bulundukları yerde üzerlerini geniş naylon bir branda ile örterek havadan İHA\'larla yerlerinin tespit edilmemesi için çabaladı. Ancak, İHA\'ların ısıya duyarlı olması ve hareket eden her canlıyı tespit etme özelliğiyle Musa Çetiner ve beraberindekiler ormanlık alandaki naylon brandanın altında İHA ile saat 13.00 sıralarında tespit edildi. İHA ile yapılan tespit çalışması sırasında 10 kişilik PKK\'lı grup kesin tespit edilince Malatya Erhaç Havalimanı\'ndan havalanan 2 adet F-16 savaş uçağı hızla bölgeye gelerek, grubun bulunduğu bölgeyi bombalayarak geri döndü. Daha sonra bölgeye helikopterler ile indirilen Jandarma Özel Harekat timleri bölgede vücut bütünlüğü bozulmayan 6 PKK\'lının cenazelerini alırken, bunların kimlik tespiti yapıldı. Vücut bütünlüğü bozulan 4 PKK\'lının ceset parçaları toplanarak Malatya Adli Tıp Kurumuna gönderildi. Daha sonra Musa Çetiner\'in yakınlarından alınan DNA örnekleri Adli Tıp Kurumu\'na gönderilerek eşleşme yaptırıldı ve DNA örnekleri eşleşince örgütün sözde Dersim saha komutanın öldürüldüğü İçişleri Bakanlığı tarafından açıklandı.

ÖCALAN\'IN SIRLARINI BİLİYORDU

Şanlıurfa Siverek ilçesi Gözelek köyünde 1967 yılında doğan \'Çetin Kombat\' kod isimli PKK\'nın sözde Dersim saha sorumlusu Musa Çetiner\'in 1990 yılında örgütün dağ kadrosuna katıldığı ve 1991 yılında Suriye\'ye giderek Bekaa Vadisi\'nde uzun yıllar PKK kamplarında kalarak bizzat Öcalan\'ın yanında kaldığı öğrenildi. Güvenlik birimlerinin verdiği bilgiye göre, Öcalan\'ın en yakınında tuttuğu ve en güvendiği adamlarından biri olan Çetiner\'in Abdullah Öcalan\'ın sırlarını bilen birkaç örgüt yöneticisinden biri olduğu belirtiliyor. 1999 yılında Abdullah Öcalan\'ın Suriye\'den çıkarılmasına kadar yakın koruması ve özel adamlarından biri olduğu belirtilen Çetiner\'in, Öcalan\'ın yakalanarak Türkiye\'ye getirilmesinden sonra uzun yıllar örgütün Kuzey Irak kamplarında kalarak, burada örgüte katılan gençlerin eğitilmesinden sorumlu oldu ve PKK\'nın Türkiye\'deki en önemli iki isminden biri olduğu belirtildi. Musa Çetiner\'in, 2015 yılından beri Tunceli kırsal alanında bulunduğu belirtildi.

DARBE GİRİŞİMİ GECESİ 2 TONLUK BOMBA İLE EYLEM YAPTIRMIŞ

PKK\'nın bölge sorumlusu olan Musa Çetiner\'in, talimatını verdiği saldırılardan birinin darbe girişiminin yaşandığı 15 Temmuz 2016 tarihinde gerçekleştiği ortaya çıktı. Saat 18.00 sıralarında 2 ton bomba yüklenen bir kamyonet 15 terörist ile birlikte Nazımiye ilçesi Kıl Köyü Jandarma Karakolu\'na yönelik saldırı düzenlemiş, bomba yüklü araç karakol nizamiyesinde havaya uçurulmuştu. Saldırıdan önce karakolun çevresindeki ormanlık alanı ateşe veren ve çıkan duman ile askerlerin görüş mesafesini düşüren PKK\'lılar daha sonra uzun namlulu silahlar ile karakola saldırmıştı. Tunceli bölgesinde 15 Temmuz darbe girişimi nedeniyle yargılanan askerler, savunmalarında darbe girişimi nedeniyle bütün uçuşların durdurulması nedeniyle yerleri tespit edilen teröristlere havadan müdahale edemediklerini söylemişlerdi.

Bakanlık tarafından bugün etkisiz hale getirildiği belirtilen PKK\'nın sözde Dersim saha komutanı Musa Çetiner\'in Tunceli Cumhuriyet Başsavcılığında 10 ayrı suç dosyası ve arama kaydı bulunduğu belirtildi.

VALİLİK KATILDIĞI EYLEMLERİ AÇIKLADI

Tunceli Valiliği etkisiz hale getirildiği tespit edilen Çetiner\'in katıldığı eylemleri açıkladı. Açıklamaya göre, 30 Temmuz 2018 tarihinde Tunceli-Pülümür kırsalında İl Jandarma Komutanlığınca gerçekleştirilen operasyonda terör arananlar kırmızı listede bulunan ve başına 4 milyon ödül konulan sözde Dersim saha sorumlusu \'Çetin Kombat\' kod adlı Musa Çetiner adlı teröristin katıldığı, planladığı ve talimat verdiği eylemler şöyle:

* 2014 yılı Mayıs ayında, Tendürek Dağı bölgesinde güvenlik güçleri ile silahlı çatışmaya girmek

* 16 Temmuz 2006 tarihinde, Kars-Erzurum ara hattındaki tren yolunun mayınlanması

* 2005 yılında Çetenli köy yoluna mayın döşeyerek 2 askerin şehit edilmesi

* 03 Eylül 2011 tarihinde Iğdır İl Emniyet Müdürlüğü\'ne saldırı

* 13 Ekim 2011 tarihinde Iğdır ili Pamuk geçidinde askeri konvoya yapılan saldırı

* 26 Ekim 2011 tarihinde Doğubayazıt-Iğdır yolunun kesilerek TIR\'ların yakılması

* 26 Ekim 2011 tarihinde Iğdır ilinde iş makinelerinin yakılması

* 11 Kasım 2011 günü Doğubayazıt-Çaldıran yolunda şantiye ve araçların yakılması

* 29 Nisan 2012 tarihinde Ağrı-Doğubayazıt Aşağı Güngören köyü bölgesinde yola EYP yerleştirilmesi

* 30 Nisan 2012 tarihinde Doğubayazıt Karakol Tepe bölgesinde pusu kuvveti ile silahlı çatışma

* 28 Mayıs 2012 tarihinde Iğdır-Korhan yolunun kesilmesi

* 31 Mayıs 2012 Tarihinde Doğubayazıt Asayiş Sınır Birliğine taciz

* 06 Haziran 2012 tarihinde Ağrı İl Özel İdaresine ait greyderin yakılarak 1 vatandaşın kaçırılması

* 07 Haziran 2012 tarihinde Doğubayazıt boru hattına EYP\'li saldırı



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