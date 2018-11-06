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4 milyon TL ödülle aranan terörist etkisiz hale getirildi

Gökhan CEYLAN/ANKARA, (DHA)- İÇİŞLERİ Bakanlığı, terörden arananlar listesinin kırmızı kategorisinde yer alan ve 4 milyon TL ödülle aranan 'Masiro' kod adlı Bedirhan Abo'nun etkisiz hale getirildiğini açıkladı

06 Kasım 2018 17:06

Gökhan CEYLAN/ANKARA, (DHA)- İÇİŞLERİ Bakanlığı, terörden arananlar listesinin kırmızı kategorisinde yer alan ve 4 milyon TL ödülle aranan \'Masiro\' kod adlı Bedirhan Abo\'nun etkisiz hale getirildiğini açıkladı.
Açıklamada, 31 Ekim 2018 tarihinde yapılan iç güvenlik operasyonları kapsamında, Cudi Dağı Helenapir Tepe kırsalında tespit edilen bir grup teröristin hava destekli operasyonla etkisiz hale getirildiği; etkisiz hale getirilen teröristlerden birinin terörden arananlar listesinin kırmızı kategorisinde yer alan ve 4 milyon TL ödülle aranan sözde Botan saha sorumlusu \'Masiro\' kod adlı Bedirhan Abo olduğu tespit edildiği belirtildi.

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