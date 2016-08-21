4 milyon lira çalan işletmeci: Dolandırıcı değilim, sadece güvenlerini kötüye kullandım

Sakarya Ticaret ve Sanayi Odası’na kayıtlı iş adamlarının kurduğu kooperatifin hesabının şifrelerini ele geçirerek 4 milyon lira çalan düğün salonu işletmecisi Suat Sönmez tutuklandı. Sönmez, ifadesinde "Kooperatifin hesap ve evrak işlerini dışarıdan gayri resmi olarak kontrol ediyordum. Hesap şifrelerini ve kartları kooperatifte görevli bir kişiden aldım. Hesaptan bugüne kadar 4 milyon lira çaldım. Şu anda elimde para yok. Ben dolandırıcı değilim, sadece güvenlerini kötüye kullandım" dedi.

Hürriyet'te yer alan habere göre; Sakarya Ticaret ve Sanayi Odası’na kayıtlı işadamları tarafından kurulan ATSO Toplu İş Yeri Yapı Kooperatifi’nin banka hesaplarından para çalındığı yönünde ihbar alan Sakarya Emniyet Müdürlüğü ekipleri harekete geçti. Konuyla ilgili araştırma yapanpolis, kooperatifin hesap işlemlerinin kurum dışındaki kişiler tarafından yapıldığını belirledi. İncelemelerde banka işlemlerinin bir dönem Sakarya Ticaret ve Sanayi Odası’nda genel sekreter yardımcılığı yapan Suat Sönmez tarafından yapıldığı tespit edildi. Şehirde bir düğün salonunun da sahibi olan Suat Sönmez yakalanarak gözaltına alındı. Emniyetteki işlemleri tamamlanan Suat Sönmez dün adliyeye sevk edildi.

Mahkemede verdiği ifadede kooperatif hesabından 4 milyon lira çaldığını itiraf eden Suat Sönmez, hesap şifrelerini ve banka kartlarını kooperatifte görevli bir kişiden aldığını söyledi.

Yaptığının dolandırıcılık değil, güveni kötüye kullanmak olduğunu kaydeden Suat Sönmez, "Kooperatifin hesap ve evrak işlerini dışarıdan gayri resmi olarak kontrol ediyordum. Hesap şifrelerini ve kartları kooperatifte görevli bir kişiden aldım. Hesaptan bugüne kadar 4 milyon lira çaldım. Şu anda elimde para yok. Ben dolandırıcı değilim, sadece güvenlerini kötüye kullandım" dedi.

2013 ile 2016 yılları arasında hesaptan bir çok kez para aktarımı yaptığı tespit edilen Suat Sönmez tutuklanarak Ferizli Cezaevi’ne gönderildi. Dolandırıcılıkla ilgili tüm bağlantıları ortaya çıkarmak için çalışma yapan savcılık soruşturmayı derinleştirdi.