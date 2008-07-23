4 milyon kişi internet kurbanı!

Federal Bilgi Teknolojileri, İletişim ve Yeni İletişim Araçları Federasyonu'nun (BITKOM) kamuoyu araştırma şirketi Forsa'ya yaptırdığı ankete göre bilgisayar kullanıcılarının 7'de 1'i internet bağlantılı mali zarara uğramış.



Ankete katılanların yüzde 83'ü bilgisayarında bir virüs programı kullanırken bu oran güvenlik duvarı (Firewall) kullanımında yüzde 67'ye ve şifrelemeli programlar kullananların oranı da yüzde 27'ye düşüyor.



Ankete katılan bilgisayar kullanıcılarının yüzde 7'si hiçbir bu programları kullanmadığını ifade ederken yüzde 4'ü de bu konuda herhangi bir bilgi vermedi.



İnsanların yüzde 2'si virüsler yüzünden bilgisayarlarının zarar gördüğünü belirtirken, yüzde 1'i internetteki açık arttırmalarda veya internet bankacılığı alanında, kalan yüzde 3'lük kısım da ciddi olmayan ve internet üzerinden telefon bağlantısı sağlayan firmalar gibi farklı alanlarda zarara uğradıklarını belirttiler.



Net'te Güvenli Almanya Derneği(DsiN) yaptığı açıklamada güvenlik programları olmaksızın internet kullanmanın bazı tehlikeleri de beraberinde getirdiğinin altını çizerek kullanıcıların özellikle arkadaşların ve tanıdıkların bilgisayarının virüs kapmasının daha yüksek bir risk faktörü oluşturduğunu bildirdi.