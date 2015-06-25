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Yaşam

4 metrelik yılan, 14 kiloluk kirpiyi yemeye çalışınca telef oldu

Güney Afrika'da bulunan Eland Gölü Vahşi Yaşamı Koruma Merkezi'nden yapılan açıklamada kirpinin oklarının yılanın sindirim sistemine takıldığı belirtildi

25 Haziran 2015 16:16

Güney Afrika'da bulunan Eland Gölü Vahşi Yaşamı Koruma Merkezi'nde yaşanan olay ziyaretçileri ve yetkilileri şaşırttı. Dört metrelik piton yılanı yaklaşık 14 kilogram ağırlığındaki bir oklu kirpiyi yutmaya çalışınca telef oldu. Koruma alanının müdürü Jennifer Fuller yaptığı açıklamada yılanın ölüm nedeninin net olarak belirlenemediğini belirtti.

Kirpinin "oklarının" sindirim sistemini sıkıştığını ifade eden Fuller, yılanın bir taşlık tepeden düştüğünü söylerken ölümün ne zaman gerçekleştiğini netleştirilemediğini açıkladı.

 

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