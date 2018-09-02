4 maçta 1 galibiyet alan Fenerbahçe tarihinin en kötü sezon başlangıcını yaptı

Fenerbahçe, Spor Toto Süper Lig'de tarihinin en kötü sezon başlangıcını yaptı. Spor Toto Süper Lig'de dün Kayserispor'a sahasında 3-2 yenilen sarı lacivertliler, ilk 4 maçında 3 mağlubiyet aldı.

Lige 2-1'lik Bursaspor galibiyetiyle başlayan Fenerbahçe, ardından Evkur Yeni Malatyaspor (0-1), Göztepe (0-1) ve Kayserispor (2-3) karşılaşmalarını kaybederek tarihinin en kötü sezon başlangıcına imza atmaktan kurtulamadı.

Kayserispor önünde, ligde üst üste üçüncü yenilgisi alan Fenerbahçe, 61. sezonunu geçirdiği ligde bir ilki yaşamış oldu. Sarı lacivertliler, bu sezondan önce en kötü 4. hafta performansını 1965-1966, 1987-1988 ve 2016-2017 sezonlarında yaşadı. Bu sezonlarda Fenerbahçe, ilk 4 maçta birer galibiyet ve beraberlikle, iki yenilgi aldı.

3 sezondur iyi başlayamıyor

Fenerbahçe, son 3 sezonun ilk 4 haftalarında sadece birer galibiyet elde edebildi. Son 3 sezonda kötü başlangıçlar yapan Fenerbahçe, 4. maçlar sonunda taraftarlarına sadece birer kez 3 puan sevinci yaşatabildi.