4 kuşaktır kahve kavuruyorlar

Bahattin ALBAYRAK/NAZİLLİ (Aydın), (DHA)- AYDIN\'ın Nazilli İlçesi\'nde 77 yaşındaki İbrahim Dövez ile oğulları 50 yaşındaki Harun Dövez ve 42 yaşındaki Mustafa Dövez, ata meslekleri kahveciliği 4 kuşaktır devam ettiriyor.

Nazilli İlçesi\'nde oturan Dövez Ailesi 4 kuşaktan bu yana kahve üreterek geçimini sağlıyor. Kuru kahvecilik mesleğini babası Mustafa Dövez\'den devraldığını anlatan İbrahim Dövez, \"Dededen kalma mesleğimizi 3\'üncü kuşak olarak oğullarıma aktardım. Onların yanında bulunarak oğullarıma yardımcı oluyorum. Şimdi yanımızda bir de torunum yetişiyor. Torunumu 5\'inci kuşak olması için hazırlıyorum\" dedi. Kuru kahveciliğin inceliklerine anlatan Dövez, önceden insan gücüne dayanan bu mesleğin teknolojinin de ilerlemesiyle yerini makine gücüne bıraktığını dile getirdi. 60 yıldır kuru kahve üretimi yaptığını anlatan İbrahim Dövez, şöyle dedi:

\"Çocukluğumdan beri bu mesleği sürdürdüğüm için kahve hücrelerime işlemiş. Bu meslek benim hem geçim kaynağım hem de kahve kokusuyla huzur buluyorum. Kahveyi öncelikle kavurma makinesinde yaklaşık bir saat kavuruyoruz. Kavrulan kahveyi tekneye boşaltıyor ve tahta kürekle karıştırarak soğumasını sağlıyoruz. Soğuttuktan sonra kahveyi değirmende, Türk kahvesi özelliği olan ince kıvama gelene kadar öğütüyoruz ve satışa hazırlıyoruz. Eskiden insan gücüyle dibeklerle kahveler dövülüyordu. Sonradan makine ile yapılmaya başlandı. Bu tabii ki kahvenin de tadını olumsuz yönde etkiledi. Biz kahvelerimizi Brezilya\'dan ithal edilen İstanbul ve İzmir\'den getiriyoruz.\"

Kuru kahveciliği 35 yıldan bu yana yaptığını anlatan Harun Dövez ise, \"Baba mesleğini yürütmek her yiğidin harcı değildir. Bu mesleği devam ettirmek için elimizden geldiğince çalışıyoruz. Müşterilerimizi memnun edebilmek adına titizlikle çalışıp, onların ekmek teknemizden çıkarken yüzlerinin gülmesini sağlıyoruz. Bize babamızdan kalan bu kuru kahvecilik mesleğini hem isteyerek hem de severek yapıyorum. Büyük dedemizden gelme bir meslek olduğu için gururla yapıyoruz. İsmimizi yaşatmak ve kuşaktan kuşağa aktarmak adına müşterimize saygıda kusur etmiyoruz\" diye konuştu.



FOTOĞRAFLI