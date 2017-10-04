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4 köpek zehirlenerek öldürüldü

Kadir ÖZEN/İZMİR, (DHA)- İZMİR'in Urla İlçesi'nde 4 köpek, tarım ilaçlı tavuk etiyle zehirlenerek öldürüldü

04 Ekim 2017 20:08

Kadir ÖZEN/İZMİR, (DHA)- İZMİR\'in Urla İlçesi\'nde 4 köpek, tarım ilaçlı tavuk etiyle zehirlenerek öldürüldü. Köpekleri zehirleyenlerin yakalanması için çalışma başlatılırken, hayvanseverler olaya tepki gösterdi.
Urla\'nın kırsal mahallesi Bademler sınırında bulunan Hisarönü ve Tokatlılar Sitesi çevresindeki 4 köpek, dün kimliği belirsiz kişiler tarafından etrafa atılan tarım ilaçlı tavuk etiyle zehirlenerek öldürüldü. Ayrıca, bölgede 10 köpek ve 20\'ye yakın kedinin daha bulunduğu ancak çevrede görülmedikleri belirtildi. Olaya tepki gösteren hayvanseverlerin şikâyetiyle haberdar olan jandarma ekipleri, soruşturma başlattı. Bölgedeki mobese kayıtlarının incelemeye alındığı, köpeklere zehirli eti kimin verdiğinin belirlenmesi için araştırmaların sürüdüğü bildirildi.
Urla Hayvan Hakları Hareketi Platformu öncüsü Ender Ülger, \"Bu vahşeti yapanlar insan olamaz. Görgü tanıkları, beyaz renkli bir aracın sitelerin çevresinde dolaştığını söyledi. Yaptığımız araştırmalarda bu aracı, Seferihisar\'ın Düzce Köyü\'nde olduğunu belirledik. Şahsın kapısını çaldık ve görüştük. Araç sahibi, olay saatinde o civarda olduğunu ancak çöp dökmek amacıyla gittiğini, zehirleme olayı ile ilgisinin olmadığını söyledi. Urla Jandarması, site çevresinde bulunan 50 güvenlik kamerasına ait görüntüleri aldı, inceliyor. İnceleme sonunda bu vahşeti yapan şahsın belirleneceğine inanıyoruz. Site sakinleri ve yöneticilerinin bu olayda bize yardımcı olmak istememelerine de şaşırdık\" dedi.

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