4. Kolordu ve 28. Mekanize Tugayı iddianamesi kabul edildi

Ankara 20. Ağır Ceza Mahkemesi, 15 Temmuz darbe girişimi sırasında, 4. Kolordu Komutanlığı ve 28. Mekanize Piyade Tugay Komutanlığı'ndaki eylemlere ilişkin 216'sı tutuklu 268 kişi hakkında hazırlanan iddianameyi kabul etti.

Mahkeme, iddianamenin kabul kararının ardından duruşmaya hazırlık tutanağını tamamladı. Buna göre, yargılama 5 Eylül 2017'de başlayacak ve hafta sonları dışında 29 Eylül'e kadar her gün devam edecek.

Tutuksuz ve haklarında adli kontrol kararı bulunan sanıklar hakkındaki adli kontrol kararlarının devamına karar veren mahkeme, firari sanıklar Ali Kalyoncu, Yaşar Adıyaman, Ercan Türkben ve Zübeyir Karakoç hakkındaki yakalama kararlarını, "tutuklamaya yönelik yakalama kararı"na çevirdi.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığına müzekkere yazılarak, sanıkların ByLock programını kullanıp kullanmadıklarının sorulmasına da karar verildi.

Mahkemeye gönderilen iddianamede şüphelilerin, "Anayasal düzeni ortadan kaldırmaya teşebbüs", "Türkiye Büyük Millet Meclisini ortadan kaldırmaya veya görevini yapmasını engellemeye teşebbüs", "Türkiye Cumhuriyeti hükümetini ortadan kaldırmaya veya görevini yapmasını engellemeye teşebbüs", "askeri komutanlıkların gaspı", "silahlı terör örgütüne üye olmak", "silahlı terör örgütü yöneticisi olmak", "silahlı terör örgütüne üye olmamakla birlikle örgüt adına suç işlemek", "kasten öldürmeye teşebbüs", "kasten öldürme", "kişiyi yerine getirdiği kamu görevi nedeniyle bir kişiyi öldürme", "kişiyi yerine getirdiği kamu görevi nedeniyle bir kişiyi öldürmeye teşebbüs", "yangın", "su baskını", "tahrip", "batırma veya bombalama ya da nükleer, biyolojik veya kimyasal silah kullanmak suretiyle kasten öldürme", "çocuğu kasten öldürmeye teşebbüs", "mala zarar verme" ve "kamu mallarına zarar verme" suçlarından ayrı ayrı cezalandırılmaları istendi.