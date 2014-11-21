4 kollu ve 4 bacaklı doğdu, lakabı Tanrı'nın Oğlu oldu

Hindistan'ın Batı Bengal eyaletindeki Baruipur kentinde 4 kolu ve dört bacağı olan bir bebek doğdu. Hintlilerin inandığı bir tanrıya benzediği için ailesi tarafından "Tanrı'nı Oğlu" olarak adlandırılan bebeği görmek için on binlerce kişi Baruipur kentine akın ediyor.

ntvmsnbc.com'un haberine göre, Hindistan'da yerel bir televizyona konuşan bebeğin yakın akrabası, "Doğum esnasında dünya geldiğini gördüğümüzde gözlerimize inanamadık. Hemşireler bebeğin engelli dünyaya geldiğini söyledi. Ancak biz bunun tanrının bir işareti olduğunu biliyoruz" dedi.

4 kol ve 4 bacağı bulunan bebeği görmek için köye ziyarete gelen 67 yaşındaki Chukka Roa duygularını şu sözlerle dile getirdi: "İlk duyduğumuzda biraz terredütle yaklaştık. Ancak "Tanrı'nın Oğlu"nun bir fotoğrafını gördüğümüzde bir muziceyle karşı karşıya olduğumuzu anladık. Dört kolu ve dört bacağı olan Hindu tanrısı Brahma'nın oğluydu."

Hint polisi, bebeği görmek için gelen insan kalabalığını kontrol etmekte zorluk çektiğini açıkladı.

Sağlık uzmanları ise, hamileliğin ikiz başladığını ancak daha sonra süreçte yaşanan sorunlar nedeniyle ikizlerden birinin gövdesinin diğerrinin gövdesinin içine gömüldüğünü kol ve bacaklarının dışarıda kaldığını belirtti.

Aile ise, doğumdan mutlu olduklarını şu sözlerle dile getiriyor: "İnsanların "Tanrı'nın Oğlu"nu görmeleri çok doğal."