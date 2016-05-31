4 kız öğrencisini taciz eden öğretmen: Kötü bir niyetim yoktu, sevgim o kadar ileri gitmişti ki canım kaynadı!

Diyarbakır’da bir ilkokulda ücretli öğretmenlik yaparken, 8 - 9 yaşlarındaki 4 kız öğrenciye cinsel istismarda bulunduğu iddiasıyla tutuklanan 25 yaşındaki A.D.’nin ifadeleri ortaya çıktı. Savcılık sorgusunda iddiaları reddeden öğretmen, "Bazı öğrencileri çok severdim. Bir defasında bir öğrencime sevgim o kadar ileri gitmişti ki, canım kaynadı. Beyaz tenli olduğundan, boynundan öpünce boynu morardı" dedi.

DHA’dan Felat Bozarslan’ın haberine göre, Diyarbakır’da bir ilkokulda ücretli öğretmenlik yapan A.D., geçtiğimiz günlerde 8- 9 yaşlarındaki 4 kız öğrenciye cinsel istismarda bulunduğu iddiasıyla gözaltına alındı. İşlemlerinden sonra adliyeye sevk edilen A.D., savcıya verdiği ifadesinde 2015 yılından bu yana ücretli öğretmenlik yaptığını belirterek, 4 Mayıs günü okul müdürünün kendisini odasına çağırıp, cinsel istismar olayı ile ilgili hakaret ettiğini söyledi. Olayı gören kişi ile yüzleştirilmek istediğini müdüre ilettiğini belirten A.D. şunları anlattı:

"Müdür yardımcısı odasına geçtik. Orada bir veli, 2 rehber öğretmen ve tanımadığım 2 kişi vardı. Yüzleştiğim veli beni görünce saldırmak istedi. Veli orada bir öğrenciyi kucağıma aldığımı ve uygunsuz vaziyette gördüğünü söyledi. Benim sınıfımın beden eğitim dersi vardı. Ben ve bir kız öğrenci sınıfta kalmıştık. Amacım kendisine ders göstermekti. Sınıfın kapısı kapalıydı. Ben bu sırada sandalyemi çekip oturdum. Kız öğrenciye ders anlatırken sevmek ve motive etmek için kucağıma aldım. Birden kapı açıldı ve veli sınıfa girdi. Çocuk benim ünemde iken veli bizi bu şekilde gördü. Ben o an utandım ve kızardım."

“Şeker gibi gördüğüm için...”

Bütün hareketlerini öğretmen, anne ve baba şefkati ile yaptığını öne süren A.D. savunmasına şöyle devam etti:

"Sınıfta 3 kız çocuğunu daha kucağıma alıp ısırdığım, öptüğüm ve okşadığıma dair ifadeler verilmiş. Benim bu çocuklara karşı ayrı bir sevgim vardır. Özellikle bir kızı çok seviyorum. Çok güzel bir kızdır. Kendisini teşvik için bazen kucağıma alıp seviyor, okşuyor ve öpüyordum. Bir defasında sevgim o kadar ileri gitmişti ki canım kaynadı. Boynundan öptüğümden, beyaz tenli olduğundan boynu morardı. Annesi bu durumu sorduğunda kötü bir niyetimin olmadığını, kendisini şeker gibi gördüğüm için boynundan öptüğümü söyledim. Diğer öğrencileri de öpmüş olabilirim."