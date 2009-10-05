4 kız kardeşin sır ölümü

Kahramanmaraş’ta siyahlar giyerek pikniğe giden ve cesetleri bulunan kız kardeşlerin ölümündeki gizem çözülemedi.



Kahramanmaraş’taki evlerinden önceki gün piknik için ayrılan ve Ceyhan Nehri’nde cesetleri bulunan dört kız kardeşin ölümündeki sır, ilk otopside aydınlanamadı. Siyahlar giymiş olan kardeşlerin cesetleri üzerinde bir ize rastlamayan adli tabip, suda boğulma öncesi dış etkiyle boğulma emaresi de bulamadı. Kesin ölüm nedeni Adli Tıp belirleyecek.



İnşaat işçisi Abdullatif Karaağaç’ın 8 çocuğundan Hamide (23), Ayşe ve Emine (17) ile Asiye’nin (16) Adana Adli Tıp’taki otopsisi tamamlandı. Kızların dayısı Hasan Yüce, “Piknik yaparken bir balıkçı da görmüş. Nasıl suya girdiklerini kimse görmemiş” dedi. Minibüse bindikleri belirlenen kardeşleri son gören şoförlerden biri, hepsinin siyah giysili olmasının dikkatini çektiğini söyledi.



Ölümleriyle ilgili üç olasılık düşünülen kızlardan birinin nehre düştüğü, diğerlerinin de kurtarmaya çalışırken boğulmuş olabileceği olasılığı ağırlık kazanıyor. Cinayet ve toplu intihar olasılıkları da soruşturuluyor.