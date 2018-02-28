4 kişinin öldürüldüğü odunluk kavgasında, 5 şüpheli adliyede

Murat KÜÇÜK/BOLU, (DHA) - BOLU\'nun Seben ilçesine bağlı Çeltikdere köyünde 2 aile arasında çıkan ve 4 kişinin ölümüyle sonuçlanan kavganın şüphelisi 5 kişi adliyeye sevk edildi.

Geçen Cumartesi günü Seben ilçesi Çeltikdere köyünde 2 ailenin evlerinin arasındaki odunluğun çatısının yola engel olarak traktör geçişini zorlaştırdığı gerekçesiyle Ayhan ve Zeki Büyüktopaç arasında tartışma çıktı. Tartışma, ailelerin diğer bireylerinin de katılmasıyla, kısa sürede kavgaya dönüştü. Kavga sırasında Büyüktopaç ailesinin evinin penceresinden silahla ateş açıldı. Ayhan Büyüktopaç ile eşi Emine, kız kardeşi Zekiye ve FETÖ soruşturması kapsamında açığa alınan uzman çavuş olan oğlu Taşkın Büyüktopaç ölürken, yeğeni Soner Büyüktopaç ise ağır yaralandı. Olay sonrası yapılan incelemede Ayhan Büyüktopaç\'ın sopa darbeleri ile diğer aile bireylerinin ise açılan ateş sonucu öldüğü belirlendi. Olayın ardından, kavgaya karışan 7 kişi, jandarma tarafından gözaltına alındı. Yaşamını yitiren 4 kişi ise önceki gün toprağa verildi.

Olayda hayatını kaybeden Ayhan Büyüktopaç\'ın 4 yıl önce Zeki Büyüktopaç\'ı arazi meselesi nedeniyle bıçakladığı 3 ay cezaevinde kaldıktan sonra tahliye olduğu öğrenildi. İki aile arasında 10 yıla yakın süredir mal, mülk ve arazi meseleleri nedeniyle kavgalar yaşandığı ifade edildi.

BABA İTİRAF ETTİ

İl Jandarma Komutanlığı\'nda sorguları süren şüphelilerden Zeki Büyüktopaç ifadesinde silahı kendisinin ateşlediğini itiraf ederek, oğlu Onur Büyüktopaç\'ın elinde swap izi oluşması için havaya ateş ederek suçu üstlenmeye çalıştığını söyledi. İl Jandarma Komutanlığı\'nda sorguları tamamlanan, Zeki Büyüktopaç, oğulları Onur Büyüktopaç, Mustafa Büyüktopaç ile dede Hasan Büyüktopaç ve büyükanne Hatice Büyüktopaç adliyeye sevk edildi. Gözaltındaki 2 şüphelinin jandarmadaki sorgusu sürüyor.

ÇATI USTASININ İFADESİ AYDINLATACAK

Bu arada, jandarma ekipleri, olay anında odunluğun çatısını yapan ustanın ifadesine başvurdu. Çatı ustasının ifadesi doğrultusunda sopa darbesiyle öldürülen Ayhan Büyüktopaç\'ın kimin tarafından öldürdüğü belirlenmeye çalışılacak.



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