4 kişinin öldüğü midibüsün sahibi tutuklandı

KARABÜK, (DHA) - KARABÜK\'te, 4 kişinin öldüğü kazayla ilgili soruşturmada, işçileri taşıyan servis midibüsün sahibi O.K. tutuklandı.

Kaza, geçen pazar günü, Kurtuluş Mahallesi Kurtuluş Caddesi\'nde meydana geldi. Kardemir\'de, gece vardiyasında çalışan işçileri taşıyan Şükrü Parlakçı (66) yönetimindeki 78 S 0293 plakalı midibüs, rampa inişinde freninin boşalması sonucu yol kenarında bulunan tek katlı evin garajına ardından da eve çarptı. Kazada, midibüs sürücüsü Parlakçı ile 3 işçi yaşamını yitirirken, 2 işçi de yaralandı. Karabük Cumhuriyet Başsavcılığı\'nca kazanın ardından soruşturma başlatıldı. Midibüste inceleme yapılırken, aracın sahibi O.K. ise gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen O.K., mahkemece tutuklandı.

Savcılığın yaptığı açıklamada, soruşturmanın \'Taşıma Sözleşmesi\'nin tarafları olan Kardemir A.Ş. ve kooperatif yetkilileri hakkında devam ettiği, kazaya karışan servis aracı ile ilgili ayrıntılı teknik rapor aldırılması için bilirkişi heyeti oluşturulduğu belirtildi.