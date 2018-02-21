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4 kişinin öldüğü kazada yaralanan işçi yaşam savaşını kaybetti

Bülent DİKTEPE/KARABÜK, (DHA)- KARABÜK'te, bir ay önce freni boşalan minibisün yol kenarındaki eve çarptığı, 4 kişinin öldüğü kazada yaralanan işçi İsmet Küçükzoroğlu (44), tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitirdi

21 Şubat 2018 19:08

Bülent DİKTEPE/KARABÜK, (DHA)- KARABÜK\'te, bir ay önce freni boşalan minibisün yol kenarındaki eve çarptığı, 4 kişinin öldüğü kazada yaralanan işçi İsmet Küçükzoroğlu (44), tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitirdi.
Kaza, 21 Ocak tarihinde Kurtuluş Mahallesi\'nde meydana geldi. Karabük Demir Çelik Fabrikaları\'na gece vardiyasında çalışan işçileri götüren Şükrü Parlakçı yönetimindeki 78 S 0293 plakalı midibüs, rampa aşağı inerken frenin boşalması sonucu kontrolden çıkıp, yol kenarındaki eve çarptı. Kazada, sürücü Şükrü Parlakçı ile işçilerden Saffet Toğlu, Osman Özdemir ve Yasin Çelikkafa hayatını kaybetti.
Kazada ağır yaralanan İsmet Küçükzoroğlu da tedavi gördüğü Karabük Eğitim ve Araştırma Hastanesi\'nde bugün yaşam savaşını kaybetti.

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