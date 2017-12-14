4 kişinin kayıp olduğu yangınla ilgili 2 kişi tutuklandı

Gürkan YILMAZ/KASTAMONU, (DHA)- KASTAMONU\'nun Bürme köyü Kuzuören mahallesinde 2 evin yanması sonrası ardından kayıp olan aynı aileden 4 kişiyi arama çalışmaları devam ederken, jandarma ekiplerinin gözaltına aldığı 2 kişi ifadelerinin alınması ardından sevk edildikleri adliyede tutuklandı.

Bürme köyüne bağlı Kuzören mahallesi\'nde, birbirine yaklaşık 50 metre uzaklıkta bulunan akraba olan Ahmet ve Fazıl Çataloğlu\'na ait 2 evde, 29 Kasım günü sabaha karşı yangın çıktı. Evlerin köyün dışında olması nedeniyle yangın, akşam saatlerinde fark edilebildi. Tamamen yanan evlerden Ahmet Çataloğlu\'na ait evin boş olduğu, diğer evde oturan Fazıl, eşi Sebahat, oğlu Emin, gelini Şengül’e ise henüz ulaşılamadı. 12 yaşındaki Serdar Çataloğlu\'na ait olduğu iddia edilen kemikler ise, evin bodrum katında bulundu. Kayıp olan aynı aileden 4 kişiyi arama çalışmaları devam ederken, olayı araştıran jandarma dün akşam saatlerinde Erhan K. ve kardeşi Ersan K.’yi şüpheli olarak gözaltına aldı.

KAYIP 4 BÜYÜKBAŞ HAYVAN AĞILLARINDAN ÇIKTI

Çataloğlu Ailesi’nden yangının ardından 4 kişinin hâlâ kayıp olmasıyla ilgili incelemelerini sürdüren jandarma, aynı aileye ait olan 4 büyükbaş hayvanı aynı köyde oturan Erhan K. ve kardeşi Ersan K.’nın ağılında buldu. Yangının olduğu gün 2 şüpheliye ait kamyonun da olay yerinde görülmesi üzerine gözaltına alınan Erhan K.ve kardeşi Ersan K. nöbetçi mahkemede suçlamaları kabul etmedi. Zanlı 2 kardeş tutuklanarak Kastamonu E Tipi Cezaevi\'ne kapatıldı.



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