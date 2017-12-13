4 kişinin kayıp olduğu yangınla ilgili 2 kişi gözaltına alındı

Gürkan YILMAZ/KASTAMONU, (DHA)- KASTAMONU\'nun Bürme köyü Kuzuören Mahallesi\'nde 2 evin yanması sonrası kayıp olan aynı aileden 4 kişiyi arama çalışmaları devam ederken, jandarma ekipleri, 2 kişiyi gözaltına aldı.

Bürme köyüne bağlı Kuzören Mahallesi\'nde, birbirine yaklaşık 50 metre uzaklıkta bulunan akraba olan Ahmet ve Fazıl Çataloğlu\'na ait 2 evde, 29 Kasım günü sabaha karşı yangın çıktı. Evlerin köyün dışında olması nedeniyle yangın, akşam saatlerinde fark edilebildi. Tamamen yanan evlerden Ahmet Çataloğlu\'na ait evin boş olduğu, diğer evde oturan Fazıl, eşi Sebahat, oğlu Emin, gelini Şengül’e ise henüz ulaşılamadı. Serdar Çataloğlu\'na (12) ait olduğu iddia edilen kemikler ise evin bodrum katında bulundu. Kayıp olan aynı aileden 4 kişiyi arama çalışmaları devam ederken, olayı araştıran jandarma dün akşam saatlerinde 2 kişiyi ifadesine başvurmak üzere gözaltına aldı.



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