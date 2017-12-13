T24 LogoT24 Logo
Gündem

4 kişinin kayıp olduğu yangınla ilgili 2 kişi gözaltına alındı

Gürkan YILMAZ/KASTAMONU, (DHA)- KASTAMONU'nun Bürme köyü Kuzuören Mahallesi'nde 2 evin yanması sonrası kayıp olan aynı aileden 4 kişiyi arama çalışmaları devam ederken, jandarma ekipleri, 2 kişiyi gözaltına aldı

13 Aralık 2017 17:19

Gürkan YILMAZ/KASTAMONU, (DHA)- KASTAMONU\'nun Bürme köyü Kuzuören Mahallesi\'nde 2 evin yanması sonrası kayıp olan aynı aileden 4 kişiyi arama çalışmaları devam ederken, jandarma ekipleri, 2 kişiyi gözaltına aldı.
Bürme köyüne bağlı Kuzören Mahallesi\'nde, birbirine yaklaşık 50 metre uzaklıkta bulunan akraba olan Ahmet ve Fazıl Çataloğlu\'na ait 2 evde, 29 Kasım günü sabaha karşı yangın çıktı. Evlerin köyün dışında olması nedeniyle yangın, akşam saatlerinde fark edilebildi. Tamamen yanan evlerden Ahmet Çataloğlu\'na ait evin boş olduğu, diğer evde oturan Fazıl, eşi Sebahat, oğlu Emin, gelini Şengül’e ise henüz ulaşılamadı. Serdar Çataloğlu\'na  (12) ait olduğu iddia edilen kemikler ise evin bodrum katında bulundu. Kayıp olan aynı aileden 4 kişiyi arama çalışmaları devam ederken, olayı araştıran jandarma dün akşam saatlerinde 2 kişiyi ifadesine başvurmak üzere gözaltına aldı.

FOTOĞRAFLI

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştir

ETİKETLER

Gürkan YILMAZKASTAMONU DHA KASTAMONU BürmeKuzuören MahallesiBürmeKuzören MahallesiAhmetFazılKasımEvlerinTamamenSebahatEminSerdarKayıpFOTOĞRAFLI

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya, Suriye’deki işbirliği nedeniyle Libya’da da Türkiye ile ilerlemeye çalışıyor...

Sezgin Tanrıkulu: Deprem yardımlarının tek elden yürütülmek istenmesi dayanışmayı engelleniyor...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Ünlü porno yıldızı Johnny Sins, Türkiye'ye geleceğini 'Erik Dalı'yla duyurdu:...

Canlı yayında sessizlik anları; "İstanbul'a 1 yıl lale ekmezseniz bütün...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Porno gençleri cinsellikten uzaklaştırıyor...

Motoru Bosch'tan, bataryası Çin'den; 'yerli' otomobilin CEO'sundan fiyat açıklaması...

Emniyet'in aradığı Fettah Tamince, Acun Ilıcalı'nın Elazığ için başlattığı bağış...

Acun Ilıcalı, Elazığ için 73 milyon lira bağış topladı; Bakan...

Erkekler en çok bu pozisyonlarda penisini kırıyor!...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24