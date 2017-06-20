4 kişilik bir ailenin tatil masrafı ne kadar?

Okulların kapanmasıyla bayram tatili yapmak isteyen aileler erken rezervasyon yapmaya başladı. Fiyatların tur tarihine ve gidilecek yere göre değişkenlik gösterdiği rezervasyonlarda 2 çocuklu bir ailenin haftalık otel harcamasının Türkiye ortalamasında 4 bin- 5 bin TL civarında değiştiği belirtildi.

Bayram tatilini yıllık izinleriyle birleştirmeyi düşünenler uygun fiyatlarla tatil yapabilmek için erken rezervasyon yaptırıyor. Geçen yıl canlı bomba eylemleri, turizm sektörünü olumsuz etkilemişti. Yaşananlar, 2017’nin ilk çeyreğine kadar etkisini gösterdi. Bu yıl ise turizmde iyileşme sürecinin başlayacağını umut ettiklerini belirten bir tur şirketinin müdürü Müge Erçetin, nisan ayı itibarıyla piyasalarda hareketlenmenin yaşandığını söyledi.

Rus turistlerin etkisiyle iyi bir seyir izlediklerini söyleyen Erçetin, “Yaz dönemi ve bayram periyodu düşünüldüğünde tüm satışlarının yüzde 18 civarında artış gösterdiğini dile getirdi.

Ağırlıklı olarak Antalya, Muğla ve Bodrum illerine yönelik paketlerin ilgi gördüğünü belirten Erçetin, yüzde 35 indirim sağlayan erken rezervasyonların neredeyse bittiğini dile getirdi.

En pahalısı Antalya

Erçetin, rağbet gösterilen 3 ilden en pahalısının Antalya olduğunu belirterek, haziran sonuna kadar Belek’te 5 yıldızlı bir otelin her şey dahil kişi başı gecelik 400 liradan başladığını aktardı. Eylül ayına kadar bu fiyatın kişi başı 600 TL’ye kadar çıkabileceğini anlatan Erçetin, Antalya’nın bayram dönemindeki gidiş dönüş uçak bileti fiyatının ise ortalama 800 TL olduğunu söyledi. “12 Haziran’da yüzde 40’a varan indirimler son buldu fakat indirimlere devam ediliyor” diye konuşan Erçetin, “En pahalı fiyatlar Antalya’da fakat Alanya ve Side bölgelerinde Lara ve Belek’e göre daha uygun fiyatlı tesisleri bulmak mümkün” diye konuştu.

Ramazan kaynaklı artış

Mevsimsel özellikler nedeniyle bayram döneminde Antalya ve Kıbrıs otellerinin yoğun talep gördüğünü söyleyen Erçetin, sezonun tamamı düşünüldüğünde Bodrum, Kuşadası, Çeşme ve Kuzey Ege rotalarında yer alan tesislerde doluluk yaşanacağını kaydetti. Şeker Bayramı döneminde Kıbrıs’ta sanatçılı programlar olduğu için fiyatların daha yüksek olacağına değinen Erçetin, var olan fiyat artışlarının sebebinin bayram tatili olduğunu belirterek, “Bayram tatilinden dolayı var olan fiyatlar yüzde 5-15 arasında artış gösteriyor. Talebin daha da artacağını düşünüyorum” şeklinde konuştu.

Bedeli 5 bin

Fiyatların tur tarihine ve gidilecek yere göre değişkenlik gösterdiğini ifade eden Erçetin, 2 çocuklu bir ailenin haftalık otel harcamasının Türkiye ortalamasında 4 bin- 5 bin TL civarında değiştiğini belirtti. Erçetin, Ege ve Akdeniz’in yanı sıra, 4 kişilik bir ailenin bayram dönemi yapacağı bir Kapadokya kültür turunun ise ortalama 2 bin 500 TL civarında olduğunu aktardı. Doluluk nedeniyle tesislerin uyguladığı indirim ve kampanyaların yavaş yavaş sona erdiğini belirten tatilsepeti.com Genel Müdürü Koray Küçükyılmaz ise, “Daha uygun fiyatlarda tatil yapmak isteyen vatandaşlarımıza rezervasyonlarını bir an önce yaptırmalarını tavsiye ediyoruz” dedi.

Uygun fiyatlar mümkün

Antalya’nın Alanya ilçesindeki lüks otel fiyatlarının 280 TL’den başladığını ifade eden Küçükyılmaz, aynı bölgede iki kişilik odaların ise gecelik kişi başı 37 TL’ye kadar inebildiğini aktardı. Ege bölgesi için de ekonomik bir tatilin mümkün olduğunu belirten Küçükyılmaz, “Bodrum’da 450 TL’lik lüks otellerde kalınmasa bile 56 TL’den başlayan oteller mevcut. Belek’te 75 TL, Çeşme’de 115 TL’den başlayan ekonomik tatiller var. Daha uygun fiyat arayan vatandaşlarımız bu fırsatları değerlendirebilir” diye konuştu.

En pahalı bilet Kıbrıs’a

Bayram tatili döneminde uçak bileti fiyatlarını değerlendiren Erçetin, en fazla fiyatın Kıbrıs yönünde olduğunu dile getirdi. Bayram döneminde gidiş dönüş Antalya’nın ortalama 800 TL tuttuğunu aktaran Erçetin, Kıbrıs biletlerinin ise gidiş dönüş bin TL civarında seyrettiğini ifade etti.