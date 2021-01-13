4 kişilik bir ailenin bir yıllık ortalama vergiler dahil haberleşme gideri 3 bin 736 lira

Türkiye’de 2020 yılında evlerinde bir sabit telefon ile genişbant internet aboneliği bulunan ve her bireyi cep telefonu hattı sahibi olan 4 kişilik bir ailenin yıllık ortalama haberleşme gideri, vergiler dahil ortalama 3 bin 736 TL oldu.

Serbest Telekomünikasyon İşletmecileri Derneği’nin (TELKODER) açıkladığı “Elektronik Haberleşmede Aile Giderleri Araştırması” verileri ile Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu’nun (BTK) yayınladığı verilerden yapılan genel sektör değerlendirmesine göre;

* Sabit telefona vergiler dahil aylık ortalama 42.37 TL ödeniyor.

* 3 GSM operatörünün abonelerinin ortalama aylık ödemeleri vergiler dâhil 49.89 TL.

* Sabit internet bağlantısı için de aylık ortalama vergiler dahil 69.48 TL ödeniyor.

Bu giderlerin hepsinden yüzde 18 KDV’nin yanısıra, sabit ve mobil haberleşme hizmetleri ve sabit ve mobil internet hizmetleri için yüzde 7.5 Özel İletişim Vergisi (ÖİV) devlete aktarılıyor.

TELKODER: Kullanıcıları yüksek vergiler epey zorluyor

Cumhuriyet’te yer alan habere göre, giderlerdeki internet payının ve vergisinin artacağı öngörülüyor. Bu durumun 2021 yılı haberleşme giderlerinde de artışlara neden olacağı vurgulanıyor. TELKODER Başkanı Halil Nadir Teberci, “Döviz kurlarının ve sektörde yapılan zamların etkisiyle giderler arttı. Kullanıcıları yüksek vergiler de epey zorluyor” diye konuştu.