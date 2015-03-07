4 kişilik bir ailenin asgari geçim sınırı 4 bin 182 lira

Türkiye Kamu-Sen'in, 2015 Şubat ayına ait asgari geçim endeksi araştırmasına göre, dört kişilik bir ailenin asgari geçim haddi 4 bin 182 lira 93 kuruş olarak belirlendi.

Türkiye Kamu-Sen'den yapılan yazılı açıklamada, Türkiye İstatistik Kurumundan alınan, Şubat 2015 fiyatlarına göre yapılan araştırmanın sonuçları açıklandı. Buna göre, çalışan tek kişinin yoksulluk sınırının 2 bin 61 lira 33 kuruş, dört kişilik bir ailenin asgari geçim haddinin ise 4 bin 182 lira 93 kuruş olarak belirlendiği bildirildi.

Sonuçların, dört kişilik bir ailenin asgari geçim haddinin bir önceki aya göre yüzde 0,80 oranında arttığını ortaya koyduğu belirtilerek, çalışan tek kişinin açlık sınırının ise bir önceki aya göre yüzde 0,75 oranında yükseliş göstererek bin 592 lira 61 kuruş olarak hesaplandığı kaydedildi.

Açıklamada, yapılan araştırmada, 4 kişilik bir ailenin sağlık kuruluşlarının belirlediği gibi sağlıklı bir biçimde beslenebilmesi için gerekli harcamanın Şubat 2014 verilerine göre günlük 33 lira 889 kuruş olduğu ifade edildi.

Gıda harcaması bin 16 lira 67 kuruş

Ailenin aylık gıda harcaması toplamının ise bin 16 lira 67 kuruş olduğu bildirilerek, "Şubat 2015 itibarı ile ortalama 2 bin 297 lira 84 kuruş ücret alan bir memurun ailesi için yaptığı gıda harcaması, maaşının yüzde 44,24'ünü oluşturdu. Türkiye İstatistik Kurumu verilerinde bulunan konut gideri ise Şubat 2015 ortalama maaşının yüzde 27,36'sına denk gelmiştir. Buna göre bir memur, ortalama maaşının yüzde 71,6'sını yalnızca gıda ve barınma harcamalarına ayırmak zorunda kaldı. Diğer ihtiyaçlarını karşılamak için ise maaşının yüzde 28,4'ü kalmıştır. Ortalama ücretle geçinen bir memur ailesinin ulaşım, sağlık, eğitim, haberleşme, giyim gibi diğer zorunlu ihtiyaçlarını karşılaması için Şubat 2015 maaşından geriye yalnızca 652 lira 59 kuruş kaldı" ifadelerine yer verildi.

Açıklamada ayrıca, Türkiye Kamu-Sen Genel Başkanı İsmail Koncuk'un araştırma sonuçlarına ilişkin değerlendirmesine de yer verildi. Koncuk, 2015'in ilk iki ayında dört kişilik bir ailenin insanca yaşayabilmesi için gerekli en düşük harcama tutarının 77 lira arttığını belirtti. Memur maaşlarına 2015 yılının ilk altı ayı için 69 lira zam yapılırken, şubat ayında ortaya çıkan rakamların, ilk altı ay için verilen zammın daha ikinci ayın sonunda eridiğini gösterdiğini öne süren Koncuk, şunları kaydetti: "Memurlarımız şimdiden aylık 8 lira zarara girmiş ve yılın bundan sonraki aylarında da sürekli olarak zararlarının artarak devam edeceği netleşmiştir. Son günlerde ateşi bir türlü düşmeyen dolar kurundaki yükseliş, bu artışa bağlı olarak yağmur gibi gelen zamlar ve alım gücündeki düşüş kamu çalışanlarını ve toplumun her kesimini mağdur etmektedir."