4 kişilik bir ailenin açlık sınırı bin 328 lira!

Türk-İş Temmuz ayı verilerine göre, 4 kişilik ailenin açlık sınırı bin 328 lira, yoksulluk sınırı 4 bin 328 lira oldu.

Çalışanların geçim koşullarını yansıtan önemli bir gösterge olarak Türkiye İşçiSendikaları Konfederasyonu'nun (Türk-İş) 28 yıldan bu yana, her ay düzenli olarak yaptığı 'Açlık ve Yoksulluk Sınırı' araştırmasının 2015 Temmuz ayı sonuçları açıklandı.

TÜRK-İŞ araştırmasına göre 2015 Temmuz ayı itibariyle, dört kişilik bir ailenin sağlıklı, dengeli ve yeterli beslenebilmesi için yapması gereken gıda harcaması tutarı (açlık sınırı) bin 328 TL oldu. Bir önceki ay açlık sınırı bin 337 TL seviyesinde bulunuyordu.

TÜRK-İŞ'ten yapılan açıklamaya göre, gıda harcaması ile birlikte giyim, konut (kira, elektrik, su, yakıt), ulaşım, eğitim, sağlık ve benzeri ihtiyaçlar için yapılması zorunlu diğer harcamaların toplam tutarı ise (yoksulluk sınırı) 4 bin 328 TL olarak gerçekleşti. Bir önceki ay rakam 4 bin 357 TL olmuştu.

Ankara'da yaşayan dört kişilik bir ailenin 'gıda için' yapması gereken asgari harcama tutarı bir önceki aya göre yüzde 0,65 oranında geriledi. Yılın ilk yedi aylık dönemi sonunda artış oranı yüzde 7,84 oldu. Bekar olan bir çalışanın yaşama maliyeti aynı ay itibariyle bin 617 TL olarak hesaplandı. Gıda enflasyonunda 12 ay itibariyle artış oranı yüzde 12,88 olarak gerçekleşti. Yıllık ortalama artış oranı ise yüzde 14,59 olarak hesaplandı.

Et fiyatları yükseldi

Açıklamada şu bilgiler verildi: "Süt, yoğurt, peynir grubunda bu ay önemli bir fiyat değişikliği olmadı. Et, tavuk, balık, sakatat, bakliyat ürünlerinin bulunduğu grupta bir ay aradan sonra et fiyatı yeniden yükseldi.

Kıyma etin fiyatı yüzde 3,34 kuşbaşı etin fiyatı yüzde 3,90 oranında arttı. Hesaplamaya dahil edilmeyen dana bonfile kilogram fiyatının 78,90 TL -neredeyse iki buçuk günlük net asgari ücret karşılığı- olduğunu bu arada not edelim. Sakatat ve tavuk fiyatı değişmedi. Hesaplamada dikkate alınan kültür balığı ortalama kilogram fiyatı ise artış gösterdi.

Yumurta fiyatı geriledi. Bakliyat (nohut, mercimek, kuru fasulye, barbunya vb) ürünlerinin ortalama kilogram fiyatı da yürütülen kampanyalar sonucu biraz geriledi. Böylece bu grupta görülen fiyat değişiklikleri birbirini dengeledi ve et fiyatında görülen artışın yansıması düşük tutarda kaldı.

Yaş sebze-meyve grubu yaz aylarında mutfak harcamasını rahatlatarak aile bütçesine olumlu katkıda bulunmaktadır. Bu ay özellikle patates ve kuru soğan fiyatındaki gerileme ve fakat limon fiyatındaki artış dikkati çekti. Yaş sebze meyve ortalama kilogram fiyatı bu ay 3,32 TL olarak hesaplandı.

Meyve ortalama kilogram fiyatı 3,80 TL'den 3,47 TL'ye geriledi. Sebze ortalama kilogram fiyatı ise bu ay sebze 3,20 TL olarak hesaplandı. Oysa bu tutar geçen ay 2,92 TL'ydi. Hesaplama yapılırken -her zaman olduğu gibi- pazardaki mevsim ürünleri esas alındı ve ürünlerin tek tek ağırlığı yerine genel meyve-sebze tüketimi miktarından hareket edildi.

kmek, pirinç, un, makarna, irmik gibi ürünlerin bulunduğu grupta önemli bir fiyat değişikliği olmadı. Son grup içinde yer alan gıda maddelerinden tereyağı, margarin, zeytinyağı ve ayçiçeği yağı fiyatı genel ortalamada değişmedi. Zeytin fiyatı da aynı kaldı.

Şeker ve tuz ile bal ve reçel fiyatı geçen ayın aynı tutarında kaldı. Yağlı tohum (ceviz, fındık, fıstık, ayçekirdeği vb) ürünlerinden Antepfıstığı ve fındık fiyatında gerileme olurken diğerlerinin fiyatı değişmedi. Baharat (kimyon, nane, karabiber, vb) ürünlerinin fiyatı ise aynı kaldı. Çay ve ıhlamur fiyatı da değişmedi. Ancak önümüzdeki aylarda ıhlamur fiyatında ciddi oranda bir artış beklenmektedir. Salça fiyatı aynı kaldı."