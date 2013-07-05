4 kişilik BDP heyeti Kandil'de Murat Karayılan'la görüşecek

BDP Eşbaşkanı Gültan Kışanak ile Mardin Bağımsız Milletvekili ve Demokratik Toplum Kongresi (DTK) Eşbaşkanı Ahmet Türk, çözüm sürecinde gelinen son aşamayı değerlendirmek üzere dün Kuzey Irak Bölgesel Yönetimi’nin başkenti Erbil’e gittiler. BDP Grup Başkanvekilleri Pervin Buldan ile İdris Baluken’in de bugün Kışanak ve Türk’e eşlik edecekleri belirtildi. Burada Bölgesel Kürt yönetimi Başbakanı Neçirvan Barzani başta olmak üzere bazı temaslarda bulunacağı dile getirilen heyetin, daha sonra Kandil’de Murat Karayılan'la görüşeceği ifade edildi.

Devlet ile Abdullah Öcalan arasındaki görüşmeler uzun bir süredir devam ederken; süreç, Diyarbakır’ın Lice ilçesinde kalekol yapımını protesto eden gruba güvenlik güçlerinin müdahale etmesiyle bir kişinin yaşamını yitirmesiyle sonuçlanan olayların ardından farklı bir boyut kazandı.

Son günlerde hükümet kanadından yapılan açıklamalar ile BDP’nin söylemleri, çözüm süreci konusundaki anlaşmazlığı ortaya koyarken, sürece ilişkin art arda görüşmeler gerçekleştirildi.

Remzi Budancir'in Taraf'taki haberine göre, yoğun görüşme trafiği Önce; BDP Eşbaşkanı Selahattin Demirtaş ile Grup Başkanvekilleri İdris Baluken ve Pervin Buldan, 19 Haziran'da Adalet Bakanı Sadullah Ergin ile görüştü.

Görüşmenin ana gündemi çözüm süreci ve bu kapsamda, BDP’nin hükümete ilettiği 25 maddelik demokratikleşme reform paketi oldu. Daha sonra; Demirtaş ile Buldan, 24 Haziran'da Öcalan ile görüşmek üzere İmralı’ya gitti.

2 Temmuz'da ise Ankara’da, Adalet Bakanı Ergin, İçişleri Bakanı Muammer Güler ve Milli Savunma Bakanı İsmet Yılmaz, Buldan ve Baluken ile mini bir zirve yaptı.

Zirvenin ana gündem maddeleri, “Lice, çözüm süreci ve süreçte atılması gereken adımlar ile sürece yönelik olası sabotaj girişimleri” oldu. Ve BDP’liler, dün de Kuzey Irak’a gittiler. Heyetin; PKK yöneticileriyle, “çözüm sürecinde gelinen aşamayı, Öcalan ve bakanlarla yapılan son görüşmelerin detaylarını, Lice’de yaşananları” görüşeceği belirtildi. Bu arada BDP heyetinin, önümüzdeki hafta içerisinde Ankara’da yeniden bakanlarla biraraya gelmesi bekleniyor.



BDP 'sıra hükümette' diyor, ancak...



Süreç için 25 maddelik “yol temizliği” önerisinde bulunan BDP; KCK’lıların tahliyesini, TMK’nın kaldırılmasını, Türk Ceza Kanunu ile Seçim Yasası’nda değişiklik yapılmasını ve seçim barajının düşürülmesini istiyor.

AKP ile sürece ilişkin bir komisyon kurulabileceğini de belirten BDP; hasta tutukluların tahliyesi, koruculuk sisteminin kaldırılması ve karakol yapımının durdurulması gibi konularda yasal düzenlemeye gerek olmadığını ifade ediyor.

BDP, süreçte sıranın hükümetin atacağı adımlarda olduğunu belirtiyor ve “Hükümet, başta anayasa olmak üzere radikal reformları yapmalı” diyor. Çözüm sürecinin gidişatını ve PKK’lıların çekilmesini dikkatle takip eden hükümet ise henüz ikinci aşamaya geçilmediğini düşünüyor.