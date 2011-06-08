-4 KİŞİLİK AİLENİN AÇLIK SINIRI 959 LİRA ANKARA (A.A) - 08.06.2011 - Memur Sendikaları Konfederasyonunun (Memur-Sen) açlık ve yoksulluk araştırmasına göre, 4 kişilik bir ailenin açlık sınırı geçen ay 27 lira artışla 959, yoksulluk sınırı ise 25 lira artışla 2 bin 492 liraya yükseldi. Memur-Sen'den yapılan açıklamada, Mayısta gıda maddelerinin Nisan ayına göre ortalama yüzde 1,59 ucuzladığı belirtilerek şunlar kaydedildi: ''Mayısta nisana göre giyim fiyatları ortalama yüzde 3,05 artarken, ısınma fiyatlarında dikkat çekici bir artış yaşanmadı. Aydınlanma fiyatları da nisan ayını değişimsiz geçirdi. Barınma fiyatlarında ortalama yüzde 0,28, sağlık fiyatlarında ortalama yüzde 0,82, ulaşım fiyatlarında da ortalama yüzde 0,92'lik bir artış gözlendi.''