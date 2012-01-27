4 kişilik ailenin açlık sınırı 958 lira

T24

TÜRK-İŞ'ten yapılan yazılı açıklamada, konfederasyon tarafından çalışanların geçim koşullarını ortaya koymak amacıyla her ay düzenli olarak yapılan ''açlık ve yoksulluk sınırı araştırması'' yapıldığı belirtildi.Açıklamada, önceki yılın aynı döneminde açlık sınırının 870 lira 37 kuruş ve yoksulluk sınırının 2 bin 835 lira 8 kuruş olarak hesaplandığı anımsatıldı. Fiyat artışları nedeniyle son bir yılda sadece mutfağa gelen ek yük miktarının 89 lira olarak hesaplandığı, ailenin yaşama maliyetinin bir önceki yıla göre 288 lira arttığı belirtildi.''Araştırma sonuçlarına göre, 4 kişilik bir ailenin sağlıklı, dengeli ve yeterli beslenebilmesi için yapması gereken gıda harcaması tutarı (açlık sınırı) 958 lira 89 kuruş; gıda harcaması ile birlikte giyim, konut (kira, elektrik, su, yakıt), ulaşım, eğitim, sağlık ve benzeri ihtiyaçlar için yapılması zorunlu diğer harcamaların toplam tutarı (yoksulluk sınırı) ise 3 bin 123 lira 41 kuruş oldu. Mutfak enflasyonunda aylık artış yüzde 1,97 oranında gerçekleşirken, bir önceki yılın aynı ayına göre değişim oranı yüzde 10,17 olarak hesaplandı.''