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4 kişilik aile, balıkla 20 liraya doyuyor

İbrahim MAŞE/MERSİN, (DHA) -MERSİN'de, balık avı sezonunun bereketli devam etmesi ile birlikte balık tezgahları doldu- taştı

18 Kasım 2017 14:46

İbrahim MAŞE/MERSİN, (DHA) -MERSİN\'de, balık avı sezonunun bereketli devam etmesi ile birlikte balık tezgahları doldu- taştı. Balık bolluğu dar gelirlilerin yüzünü güldürürken, bir aile 20 liraya balık sofrası kurup karnını doyabiliyor. Mersin Balıkçılar Derneği Başkan Yardımcısı Adnan Polat, balık yemek için doğru zaman olduğunu, taze balığın en ucuz fiyata bulunabileceğini söyledi.
Balığın bol ve fiyatının düşük olması nedeniyle Mersin balık Pazarı büyük ilgi gördü. Pahalı olan kırmızı et yerine taze balıkları ucuza alabilen dar gelirliler, pazarda kilosu 5- 60 liraya kadar balık bulabiliyor. Mersin Balıkçılar Derneği Başkan Yardımcısı Adnan Polat, balık yemek için doğru zaman olduğunu, taze balığın en ucuz fiyata halka ulaştığını söyledi. Fiyatların çok uygun olduğunu belirten Polat, şöyle dedi:
\"Av sezonu ile birlikte balık fiyatları anormal derecede düşük. Barbunya 8-15 TL, hamsi 8-10 TL, omega 3 açısından zengin olan sardalya 5-7 TL arasında fiyatlara gidiyor. Kefal 8-10 TL arasında alıcı buluyor. Özetle balık fiyatları çok uygun. Kasım ve aralık ayı balık fiyatları yönünden en iyi aylar. Bolluk var tezgahlarımızda. Halkımızı balık yemeye davet ediyoruz.\"
Balığa ilginin arttığını da kaydeden Polat, \"Örneğin 4 kişilik bir aileye 1.5 kilo hamsi yeterli olur. Kaba hesapla 15 TL tutar hamsi. 5 lira da salatası olsa, 20 liraya 4 kişilik bir aile çok rahat, sağlıklı şekilde doyar. Sardalya yese bu fiyat 15 liraya kadar düşer. Fiyatlar çok uygun. Balık omega 3 açısından zengin bir besin. Hem sağlığınız hem de maddiyatınız açısından balık tüketin.\"

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