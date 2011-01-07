4 kişi eşeğe tecavüz etti

T24 - Muğla’nın Milas İlçesi’nde sahibi tarafından terkedilen eşeğe tecavüz ettikleri ileri sürülen 4 kişiden biri hayvanseverler tarafından yakalanarak polise teslim edildi. Polis, diğer 3 kişinin de yakalanması için çalışma başlattı.





Milas’taki Sodra Dağı eteklerindeki sitelerde oturanlar, önceki gün Milas Hayvanları ve Doğal Hayatı Koruma Derneği Başkanı Meliha Tekin’i telefonla arayıp, bir grubun dağa götürdükleri eşeğe tevacüz ettiğini anlattı. Meliha Tekin aynı ihbar dün de yapılınca dernek üyeleri ve zabıta ekibiyle birlikte bölgeye gitti. Tekin ve kendisiyle gidenler, eşeğe tecavüz ettiği ileri sürülen Z.A.’yı (32) yakaladı. Z.A., Milas İlçe Emniyet Müdürlüğü’ne teslim edildi. Milas Belediyesi Veterineri Fatih Yalçın tarafından genel bir muayeneden geçirilen eşeğin ön sağ bacağının kırık olduğu ve yürümekte güçlük çektiği tespit edildi. Eşek daha sonra Milas Hayvanları ve Doğal Hayatı Koruma Derneği tarafından koruma altına alındı.

Gözaltında sorgulanan ve eşeğe tecavüz ettiğini itiraf eden Z.A., kendisi dışında yaşları 12 ile 15 arasında değişen 3 kişinin daha tecavüz ettiğini ileri sürdü. Hakkında 6 aydan 1 yıla kadar hapis öngören TCK’nın 225.’nci maddesinde düzenlenen "Hayasızca hareketler" suçundan tutanak tutulup savcılığa gönderilen Z.A., ifadesinin ardından serbest bırakıldı. Polis, eşeğe tecavüz ettikleri ileri sürülen diğer 3 kişiyi arıyor.



"En ağır ceza verilmesi için çalışacağım"

Milas Hayvanları ve Doğal Hayatı Koruma Derneği Başkanı Meliha Tekin, "Hayvanın ilk etapta kötü muameleye maruz kaldığını tespit ettik. Laboratuvar testine de aslında şu an için gerek yok. Çünkü gözaltına alınan kişi, zaten ifadesinde tecavüz ettiğini itiraf ediyor. Bu olay defalarca tekrar edilmiş. Polis soruşturmasını sürdürüyor. Yakalanan kişinin en ağır cezayı alması için gerekli tutanakları tutup, olayın takipçisi olacağım" dedi.

Uygulanan ceza maddesi:

TCK’nin "Hayasızca hareketler" başlığını taşıyan 225’inci maddesi şöyle: "Alenen cinsel ilişkide bulunan veya teşhircilik yapan kişi, altı aydan bir yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılır."



