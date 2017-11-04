4 Kasım Cumartesi Spor Gündemi

SÜPER LİG
14:00 Kasımpaşa - Bursaspor
14:00 Kayserispor - Trabzonspor
16:30 Antalyaspor - Kardemir Karabükspor
19:30 Osmanlıspor - Fenerbahçe
TFF 1. LİG
13:00 Elazığspor - Gaziantepspor
13:00 Ümraniyespor - Adana Demirspor
15:30 Denizlispor - Altınordu
15:30 Giresunspor - BB Erzurumspor
GOLF - TURKİSH AİRLİNES OPEN 2017
European Tour Rolex Serisi\'nin sekiz ayağından altıncısı Turkish Airlines Open 2017, Antalya Belek\'te sürecek.
AVRUPA LİGLERİ
17:30 RB Leipzig - Hannover 96 (Beşiktaş\'ın rakibi)
20:30 Borussia Dortmund - Bayern Münih (Nuri Şahin)
22:00 Monaco - Guingamp (Beşiktaş\'ın rakibi)
23:30 Porto - Belenenses (Beşiktaş\'ın rakibi)
TAHİNCİOĞLU BASKETBOL LİGİ
13:00 Beşiktaş Sompo Japan - Darüşşafaka
15:15 Eskişehir Basket - Galatasaray Odeabank
17:00 Demir İnşaat Büyükçekmece - Gaziantep Basketbol
20:15 Tofaş - İstanbul BBSK
BİLYONER.COM KADINLAR BASKETBOL LİGİ
14:00 Adana ASKİ - Çukurova Basketbol
14:00 Mersin BŞB - Bornova Beckerspor
14:00 OGM Orman Gençlik - İstanbul Üniversitesi
15:00 Galatasaray - Yakın Doğu Üniversitesi
VESTEL VENUS SULTANLAR LİGİ
15:00 Fenerbahçe - Nilüfer Bld.
15:00 Seramiksan - Galatasaray
17:00 Vakıfbank - İlbank
17:00 Halkbank - Kameroğlu Beylikdüzü Vol. İht.
17:30 Bursa B.Şehir Bld. - Beşiktaş
17:30 Eczacıbaşı VitrA - Çanakkale Bld.