4 kardeşe ilk bayramlıklarını polis aldı

Hasan DEMİRBAŞ/ANTALYA, (DHA) - ANTALYA\'da 4 çocuklu 5 aylık hamile 23 yaşındaki Kevser Aslan, eşinin kendilerini terk etmesi nedeniyle 150 liralık kirayı ödeyemez duruma düştü. Ailenin dramını gören polis memurları, aralarında topladıkları parayla çocuklara bayramlık kıyagfetler aldı.

Adıyaman\'da otururken 5 yaşında babasını kaybeden Kevser Aslan, annesinin ekonomik durumu iyi olmayınca devlet yurduna yerleştirildi. 16 yaşına kadar devlet yurdunda kalan Kevser Aslan, bir kişinin aracılığıyla tanıştığı R. Aslan ile idini nikahla evlenip Antalya Kepez\'deki harap haldeki bir gecekonduya yerleşti. 18 yaşına geldiğinde resmi nikahla evlenen Kevser Aslan, eşiyle sürekli kavga etti.

Bu evlilikten en büyüğü 6, en küçüğü 2 yaşında 4 çocuğu olan ve aynı zamanda 5 aylık hamile Arslan, eşinin kardeşinin kendisine şiddet uyguladığı gerekçesiyle 25 Ağustos\'ta Kepez\'deki Şehit Uğur Gökcan Polis Merkezi\'ne başvurdu. Burada ailenin yaşadığı dramı gören polis memurları, aralarında topladıkları parayla 4 çocuğa bayramlık kıyafetler aldı. Bayramlıkları evde aileye teslim eden polis memurları, aldıkları kıyafetleri kendi elleriyle çocuklara giydirdi.

\'ÇOCUKLARIMA NASIL BAKACAĞIM\'

Kevser Aslan, eşinin yakın süreçte kendilerini terk ederek, başka bir kadınla İzmir\'e yerleştiğini söyledi. 4 çocuğuyla ortada kaldığını belirten Aslan, evinin 150 lira kirasını ödeyecek parası bile olmadığını kaydetti. Aslan, “Mağduruz, maaşım yok. Çocuklarıma bakamıyorum. Rezil olduk. Çocuklarıma nasıl bakacağım diye kara kara düşünüyorum. Devletin bana düzenli bir aylık vermesini istiyorum\" dedi.

İLK KEZ BAYRAMLIKLARI OLDU

Bundan sonrasının nasıl olacağını bilemediğini anlatan Aslan, “Evin kirasını nasıl ödeyeceğim? Polisler çocuklara bayramlık aldı, yüzleri güldü. İlk kez çocuklarımın bayramlıkları oldu. Bayram öncesi çocuklarımın yüzlerini gülerken güldüm. Bu yaşıma kadar hiç bayramlık alamamıştım\" diye konuştu.

Ev sahibinin kendisini evden çıkarmak istediğini söyleyen Kevser Aslan, eşinin çocuklarına sahip çıkmasını istedi. Kevser Aslan, başka bir şehirde soğan toplayarak geçimini çadırda sürdüren annesinin desteğiyle yaşama tutunmaya çalıştığını söyledi.

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