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Yaşam

4 kardeş buzdolabında havasızlıktan öldü

Konya'da boş bir evdeki derin dondurucuda ölü bulunan 4 kardeşin otopsi işlemleri tamamlandı.

31 Ağustos 2010 03:00

T24 - Konya'da boş bir evdeki derin dondurucuda ölü bulunan 4 kardeşin otopsi işlemleri tamamlandı. Çocukların havasızlıktan boğulduğu sanılıyor.



Adli Tıp Kurumu'na getirilen 4 kardeşin cenazelerinde yapılan otopsi öğle saatlerinde tamamlandı. Cenazeler, Adli Tıp Kurumu önünde bekleyen çocukların amcası Mustafa Üçer'e teslim edildi.

Keçiören Belediyesine ait bir cenaze aracına konulan cenazeler, toprağa verilmek üzere Konya'ya gönderildi.

Çocukların, oyun oynamak için girdikleri dolabın içinde havasızlıktan öldükleri sanılıyor. Ancak aile çocuklarının ölümünü şüpheli buluyor.

Adli Tıp Kurumu yetkilileri, cesetlerden alınan kan ve doku örneklerinin incelenmesinin ardından rapor hazırlanacağını bildirdi.

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