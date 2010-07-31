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Politika

4 KANUN YÜRÜRLÜĞE GİRDİ ANKARA (A.A)

31 Temmuz 2010 12:44

-4 KANUN YÜRÜRLÜĞE GİRDİ ANKARA (A.A) - 31.07.2010 - Cumhurbaşkanı Abdullah Gül tarafından onaylanan 4 kanun, Resmi Gazete'de yayımlanarak, yürürlüğe girdi. Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında yayımlanarak, yürürlüğe giren kanunlar şöyle: - 6010 sayılı ''Güneydoğu Asya'da Dostluk ve İşbirliği Andlaşması ile Andlaşmada Değişiklik Yapan Protokollere Katılmamızın Uygun Bulunduğuna Dair Kanun''.  - 6011 sayılı ''Uluslararası Telekomünikasyon Birliği (ITU) Kuruluş Yasası ve Sözleşmesi'nde Değişiklik Yapan Antalya Tam Yetkili Temsilciler Konferansı Sonuç Belgelerinin Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun''.  - 6012 sayılı ''Uluslararası Telekomünikasyon Birliği (ITU) 2003 Dünya Radyokomünikasyon Konferansı Sonuç Belgelerinin Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun''.  - 6013 sayılı ''Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Suriye Arap Cumhuriyeti Hükümeti Arasında Elektrik, Petrol, Gaz ve Maden Kaynakları Alanlarında İşbirliği Protokolünün Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun''.

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