T24 LogoT24 Logo
Gündem

4 kadın, kamyonlardan tuğla boşaltarak ekmeklerini kazanıyor

İnan KALYONCU/TRABZON, (DHA) - TRABZON’da, 4 kadın TIR ve kamyonlardan tuğla boşaltarak aile ekonomilerine destek sağlıyor

01 Mayıs 2018 16:07

İnan KALYONCU/TRABZON, (DHA) - TRABZON’da, 4 kadın TIR ve kamyonlardan tuğla boşaltarak aile ekonomilerine destek sağlıyor.
Beşikdüzü ilçesinde oturan Ayşe ve Nurgül Gündoğdu ile Emine ve Zeynep Aydın adlı akraba  kadınlar aile ekonomilerine destek için TIR ve kamyonlardan tuğla boşaltıyor.  Yıllardır bu işi yapan kadınlar, günde 40 bin dolayında tuğla boşaltıyor. Kendilerine ulaşan firmalarla irtibatlı olan kadınlar, Trabzon’un gittikleri her ilçesinde tuğla boşaltma işi yapıyor. Kadınlar, 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü\'nü de çalışarak geçirdi. 
27 yıldır bu işi yaptığını anlatan Ayşe Gündoğdu, “Tuğla satan tüccarlar ve tuğla fabrikaları bizi çağırıyor. Nerede iş varsa biz oraya koşuyoruz. Bizden başka kadınlar da bu işi yapıyor. 27 yıldır bu işi yapıyorum. 4 çocuğum var. Çalıştım, tuğla boşaltmayla iki kızımı evlendirdim, ev aldım, çocuklarımı okutuyorum. Arkadaşlarımla bir ekip oluşturduk,  tuğla boşaltıyoruz” dedi.
Nurgül Gündoğdu da günde 2-3 TIR tuğla boşalttıklarını belirterek “Ekmek parası için çalışıyoruz. Saat 4’te kalktım. İneklerimi besledim. Saat 6’da yola çıktım. Şu anda ikinci arabayı boşaltıyoruz. Akşama kadar iki araba daha var. Günde 30-40 bin tuğla boşaltıyoruz” ifadelerini kullandı.

FOTOĞRAFLI

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştir

ETİKETLER

KALYONCUTRABZON DHATRABZONdaTIRBeşikdüzüAyşeNurgül GündoğduEmineZeynep AydınKendilerineTrabzonunKadınlarMayıs EmekDayanışma GünüAyşe GündoğduNeredeBizdenArkadaşlarımlaSaatAkşamaGündeFOTOĞRAFLI

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"İdlib, Ankara ve Moskova’nın arasını açmaya başladı"...

Neptün Soyer: Güçlüyle güçsüz değil, Atatürk'ün dediği gibi güçsüzler birleşmeli...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Canlı yayındaki seviyesiz tartışma sosyal medyada tepki çekti...

Erdoğan'ın Ukrayna'da verdiği selam Rusya basınının gündeminde...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Katliam ve cinayet hükümlüleri nasıl bırakılıyor; işte 20 soruda Hizbullah'tan...

Meteoroloji uyardı: Türkiye beyaza bürünecek ...

Sözcü yazarı Öztürk: Eski bakan balayına giden bir çifti çok...

Özel ambulans taksi hizmeti verdi: "Yol boyunca siren hiç susmadı,...

Van'daki çığ felaketinde iki günde 38 kişi hayatını kaybetti...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24