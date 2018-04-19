İstanbul Kültür Sanat Vakfı (İKSV), VitrA’nın sponsorluğunu üstlendiği, 22 Eylül - 4 Kasım 2018 arasında düzenlenecek olan 4. İstanbul Tasarım Bienali, Milano Tasarım Haftası’nda tanıtıldı. Jan Boelen küratörlüğünde, Okullar Okulu temasının işlendiği 20'den fazla proje, ALCOVA’da, 22 Nisan tarihine kadar sergilenecek.

4. İstanbul Tasarım Bienali ve Belçika merkezli güncel sanat evi Z33 işbirliğiyle hayata geçen Zaman Okulu yerleştirmesi Milano Tasarım Haftası kapsamında 20’den fazla projenin yer aldığı ALCOVA’da ziyarete açıldı.

Tüm yıla yayılan programıyla süreç odaklı bir platform oluşturmayı hedefleyen Okullar Okulu temalı 4. İstanbul Tasarım Bienali’nde yer alacak projelerden Zaman Okulu, Milano’da iki interaktif yerleştirmeyle yer alıyor. Biri tasarımcı Teis De Greve, diğeri Commonplace Studio’dan Tim Knapen ve Jesse Howard imzasını taşıyan yerleştirmeler, zamanın çatışma ve çelişkileriyle başa çıkmanın yollarını, geçmişin güvenilirliğini, geleceğin gerçekliğini ve olası gelecekleri sorguluyor. Zaman Okulu, Milano’nun ardından 4. İstanbul Tasarım Bienali’ne gelerek buradaki öğrenme sürecinin bir parçası olacak.

Okullar Okulu Milano’da

Milano Tasarım Haftası kapsamında ayrıca 19 Nisan Perşembe günü 4. İstanbul Tasarım Bienali küratörü Jan Boelen ve İstanbul Tasarım Bienali Direktörü Deniz Ova’nın katılımıyla bienalin teması ve programının detayları üzerine bir söyleşi gerçekleştirildi.

ALCOVA'da gerçekleştirilen etkinliğe Flaman hükümeti Kültür, Gençlik ve Brüksel İşlerinden Sorumlu Bakanı Sven Gatz, Londra Tasarım Müzesi baş küratörü Justin McGuirk, Hong Kong M+ Müzesi Küratörü Aric Chen, Londra V&A müzesi Tasarım, Mimari ve Dijital Müdürü Christopher Turner ve küratörü Johanna Agerman’ın yanı sıra, 1. İstanbul Tasarım Bienali’nin küratörlüğünü de yapan Design Academy Eindhoven kreatif direktörü Joseph Grima ile 2. İstanbul Tasarım Bienali’nin küratörlüğünü yapan Chicago Sanat Enstitüsü Mimarlık ve Tasarım küratörü Zoë Ryan’ın da aralarında bulunduğu uluslararası tasarım dünyasının önde gelen isimleri katıldı.

4. İstanbul Tasarım Bienali

İstanbul Kültür Sanat Vakfı tarafından düzenlenen 4. İstanbul Tasarım Bienali, VitrA sponsorluğunda 22 Eylül - 4 Kasım 2018 tarihlerinde gerçekleştirilecek. Yılın tümüne yayılan bir program sunmayı hedefleyen bienalin sergileri, Akbank Sanat, Yapı Kredi Kültür Sanat, Pera Müzesi, Arter, SALT Galata ve Studio-X Istanbul’da yer alacak.

4. İstanbul Tasarım Bienali’nin açılış programı 20-21 Eylül tarihlerinde Okullar Okulu: Oryantasyon adıyla gerçekleştirilecek. Oryantasyon günleri boyunca Türkiye ve yurtdışından uygulamacılar, eğitimciler ve düşünürler, diyalog ve üretim mekânı olarak tasarlanan bienalin açılış programında bir araya gelecek.