4 IŞİD'li mıknatıslı bombayla yakalandı

Şanlıurfa polisi, bir süre önce Eyyübiye Mahallesi’ne yerleşen Suriye uyruklu dört kişinin IŞİD’le irtibatlı olduğu bilgisine ulaştı. Harekete geçen polis, bayramın ikinci günü eve operasyon düzenledi. Dört kişinin yakalandığı evde yapılan aramalarda 1 canlı bomba yeleği, 1 Kaleşnikof, 2 susturuculu tabanca, 6 mıknatıslı TNT patlayıcı, 12 metal bilyelerle güçlendirilmiş TNT patlayıcı ve fünye ile 120 mermi ele geçirildi.

Suriye uyruklu dört kişinin IŞİD’le irtibatlı olduğu bilgisine ulaşılması üzerine M.E.S., A.H., N.A. ve İ.C. isimli IŞİD’liler takibe alındı. IŞİD’den iki ay kadar önce eylem yapmak için araç kiralamaları talimatı alan ancak para bulamadıkları için gerçekleştiremedikleri iddia edilen kişilerin bayram öncesi yeni bir eylem talimatı verildiği saptandı. Ekiplerin seyyar satıcı ve dilenci kılığında takibe aldığı IŞİD üyelerinin, bayramın son günü verilecek bir adreste eylem talimatı aldığı öğrenildi. Bir süre önce dördünün kaldığı eve sakalsız oldukları belirtilen iki IŞİD üyesi de giriş yaptı. Harekete geçen polis, bayramın ikinci günü eve operasyon düzenledi. Dört kişinin yakalandığı evde yapılan aramalarda 1 canlı bomba yeleği, 1 Kaleşnikof, 2 susturuculu tabanca, 6 mıknatıslı TNT patlayıcı, 12 metal bilyelerle güçlendirilmiş TNT patlayıcı ve fünye ile 120 mermi ele geçirildi.

Atatürk Havalimanı benzeri

Sorgulanan teröristlerin temasta oldukları örgüt yöneticilerinin talimatı doğrultusunda Atatürk Havalimanı benzeri bir eylemi planlayıp organize edecekleri ve kendilerine bırakılan patlayıcı ve silahları da eylemi gerçekleştirecek hücreye teslim edecekleri tespit edildi. Eylemi gerçekleştirecek teröristlerin örgütün vereceği adreste önce silahla insanlara ateş edip, ardından bombalı saldırıyı gerçekleştirecekleri kaydedildi. Emniyet kaynakları, teröristlerin yanında ele geçen mıknatıslı TNT patlayıcıların ise “suikast” tarzı bir eylemde kullanılacağını, bombaların araçlara yerleştirilmesi amacıyla mıknatıslı olduğu bilgisini verdi. Sorgulaması tamamlanan dört kişi, çıkarıldıkları nöbetçi mahkemece tutuklanarak cezaevine konuldu. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.