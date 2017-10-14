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4 işçinin öldüğü TÜPRAŞ patlamasında 4 tutuklama

Davut CAN/İZMİR, (DHA)- TÜPRAŞ'ın İzmir Aliağa Rafinerisi'nde meydana gelen ve 4 işçinin yaşamını yitirdiği, 2 işçinin de yaralandığı patlamaya ilişkin gözaltına alınan 7 kişiden 4'ü, sevk edildikleri adliyede tutuklandı

14 Ekim 2017 09:17

Davut CAN/İZMİR, (DHA)- TÜPRAŞ\'ın İzmir Aliağa Rafinerisi\'nde meydana gelen ve 4 işçinin yaşamını yitirdiği, 2 işçinin de yaralandığı patlamaya ilişkin gözaltına alınan 7 kişiden 4\'ü, sevk edildikleri adliyede tutuklandı.
Aliağa Cumhuriyet Başsavcılığı\'nın TÜPRAŞ\'ın Aliağa rafinerisinde geçen Çarşamba günü saat 09.25 sıralarında meydana gelen ve işçilerden 24 yaşındaki Kemal Şaşmazer, 26 yaşındaki Mehmet Karademir, 40 yaşındaki Yusuf Kepenek ve 44 yaşındaki Mehmet Dere\'nin yaşamını yitirdiği 2 işçinin de yaralandığı patlamaya ilişkin başlattığı sorduşturmada, adliyeye sevk edilen yüklenici firma sahibi Bedrettin K., Şantiye Müdürü Muhammed Hulusi G., montaj ustası Ali B. ile işletme uzmanı Esfet B. tutuklandı. Baş mühendis Mehmet Emin T., işletme baş mühendisi Kürşat K. ve işletme mühendisi Burak K. ise adli kontrol koşulu ile serbest bırakıldı. 

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