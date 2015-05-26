394 ilkokul öğrencisi ve 3 öğretmen zehirlendi!

Nevşehir, Niğde ve Aksaray'da 394 ilkokul öğrencisi ve 3 öğretmen, gıda zehirlenmesi şüphesiyle tedavi altına alındı. Yemeklerin Aksaray'daki bir firma tarafından okullara dağıtıldığı öğrenildi.

Niğde'nin Ulukışla ve Çiftçilik ilçelerinde taşımalı eğitim veren ilk ve ortaokullarda okuyan öğrenciler, öğlen yemekte makarna ve bezelyeli tavuk yiyip ayran içti. İddiaya göre okul çıkışı eve dönen öğrenciler, bir süre sonra mide bulantısı şikayetiyle hastanelere başvurdu.

Çiftlik Devlet Hastanesi'ne 165, Ulukışla Devlet Hastanesi'ne ise 83 olmak üzere 248 kişinin öğlen yedikleri yemekten sonra mide bulantısı şikayetiyle hastanelere başvurdukları belirtildi. 247'si öğrenci 1'i öğretmen olan 248 kişiden 25'inin Niğde Devlet Hastanesi'ne, 4'ünün de Bor Devlet Hastanesi'ne sevk edildikleri ve sağlık durumlarının iyi olduğu kaydedildi.

Öğrenciler, gıda zehirlenmesi şüphesiyle hatanelerde tedavi altına alınırken, her iki ilçedeki okullara dağıtılan yemekleri aynı firmanın verdiği belirtildi.

Nevşehir ve Aksaray'da da zehirlenmeler

Nevşehir'in Gülşehir, Derinkuyu ve Acıgöl ilçelerindeki okullarda da eğitim gören yaklaşık 100 öğrenci, öğle yemeğinin ardından mide bulantısı, karın ağrısı ve kusma şikayetleriyle hastanelere müracaat etti. Öğrencilerin, bir yemek firmasının dağıttığı öğle yemeğinden zehirlendiği öne sürüldü.

Aksaray Güzelyurt ilçesinde de 47'si öğrenci 2'si öğretmen 49 kişi yedikleri yemekten zehirlendikleri şüphesiyle hastaneye kaldırıldı.

3 şehirde de yemeklerin Aksaray'daki bir firma tarafından okullara dağıtıldığı öğrenildi.